الرئيس العليمي يستبعد السلام مع الحوثيين وينبه إلى أداة حرب تستخدمها الجماعة ضد اليمنيين مطالبًا بتحرك دولي أكثر صرامة هولندا تدعم اليمن رقميًا: مشروع جنائي سيبراني يعزز قدرات الأمن الداخلي عدن تتحرك: لقاء أمني رفيع لتفعيل التوجيهات الرئاسية ومواجهة إرث الانقلاب توقيت مباراة اليمن مع السعودية والقنوات الناقلة السفير راجح بادي يستقبل وفدًا أمنيًا يمنيًا في الدوحة .. تنسيق يمني قطري لمواجهة أخطر الظواهر الاجتماعية غارات اسرائيل تتسبب في تراجع واردات موانئ الحديدة الى أدنى مستوى أول دولة عربية تعزز حضورها في معرض دمشق الدولي بأكثر من 80 شركة وطنية ما الذي يجب أن تعرفه عن تجارة النفط الهندية مع روسيا معركة الفاشر الكبرى.. الدعم السريع يقرع طبول الزحف والجيش يستميت في الدفاع الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
يستعد المنتخب اليمني لمواجهة نظيره السعودي غدا الخميس في افتتاح كأس الخليج للشباب تحت سن 20 عاما، بمدينة أبها.
وتنطلق المباراة الساعة الرابعة عصرا، وستكون منقولة على قنوات: السعودية الرياضية، الكأس، العراقية الرياضية.
وعقد صباح اليوم بقاعة الاجتماعات بفندق ميركيور، الاجتماع التنسيقي للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي الأولى لكرة القدم تحت 20 سنة والتي تنطلق غداً في مدينة أبها السعودية.
ومثل اليمن في الاجتماع مدير المنتخب نبيل محمد الجبني، والإداري عمر باصهيب، إلى جانب مندوبي المنتخبات في المجموعتين الأولى والثانية، حيث جرى من خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات والتجهيزات المتعلقة والمصاحبة لمنافسات البطولة، وكما تم الاتفاق على تخصيص رابط لتذاكر الجماهير الراغبة في حضور المباريات.
وتفتتح البطولة عصر غداً بمواجهة منتخبنا الوطني الذي سيدخل بالزي الرسمي الأحمر، والمنتخب السعودي بالزي الأخضر.