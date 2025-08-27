توقيت مباراة اليمن مع السعودية والقنوات الناقلة

الأربعاء 27 أغسطس-آب 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

يستعد المنتخب اليمني لمواجهة نظيره السعودي غدا الخميس في افتتاح كأس الخليج للشباب تحت سن 20 عاما، بمدينة أبها.

وتنطلق المباراة الساعة الرابعة عصرا، وستكون منقولة على قنوات: السعودية الرياضية، الكأس، العراقية الرياضية.

وعقد صباح اليوم بقاعة الاجتماعات بفندق ميركيور، الاجتماع التنسيقي للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي الأولى لكرة القدم تحت 20 سنة والتي تنطلق غداً في مدينة أبها السعودية.

ومثل اليمن في الاجتماع مدير المنتخب نبيل محمد الجبني، والإداري عمر باصهيب، إلى جانب مندوبي المنتخبات في المجموعتين الأولى والثانية، حيث جرى من خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات والتجهيزات المتعلقة والمصاحبة لمنافسات البطولة، وكما تم الاتفاق على تخصيص رابط لتذاكر الجماهير الراغبة في حضور المباريات.

وتفتتح البطولة عصر غداً بمواجهة منتخبنا الوطني الذي سيدخل بالزي الرسمي الأحمر، والمنتخب السعودي بالزي الأخضر.