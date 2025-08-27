السفير راجح بادي يستقبل وفدًا أمنيًا يمنيًا في الدوحة .. تنسيق يمني قطري لمواجهة أخطر الظواهر الاجتماعية

الأربعاء 27 أغسطس-آب 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس – خاص

استقبل سعادة الأستاذ راجح بادي، سفير الجمهورية اليمنية لدى دولة قطر، اليوم، العميد الدكتور عبدالرحمن محمد باحميش، مدير عام الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية اليمنية، والوفد المرافق له من الضباط، وذلك بعد اختتامهم دورة تدريبية متخصصة في الدوحة حول آليات مواجهة ظاهرة الانتحار، والتي نظمتها وزارة الداخلية القطرية.

وجاء هذا الاستقبال تأكيداً على متابعة قيادة البعثة الدبلوماسية للبرامج التدريبية التي تشارك فيها الكوادر اليمنية وتذليلاً لأي صعوبات قد تواجههم، مما يعكس حرص القيادة على الاستفادة من كافة أوجه التعاون مع الأشقاء.

ورحب السفير راجح بادي بالضيف والوفد المرافق، معرباً عن اعتزازه بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية اليمنية لتطوير قدرات كوادرها، ومثمناً في الوقت ذاته الدعم المستمر والتنظيم المتميز من وزارة الداخلية القطرية الشقيقة لنجاح هذه الدورة الهامة.

من جانبه، قدم العميد د. باحميش شرحاً مفصلاً عن محاور الدورة التي ركزت على تطوير المعارف والمهارات للمشاركين للتعامل مع ظاهرة الانتحار، ودراسة وتحليل الأسباب المؤدية إليها، بما يمكن من وضع استراتيجيات وقائية فعالة لمواجهتها.

وأكد العميد باحميش أن هذه الدورة تُعد نموذجاً رائعاً للتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الوزارتين اليمنية والقطرية، معرباً عن شكره لقادة وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين على إتاحة هذه الفرصة التدريبية القيمة.

بدوره، أشاد السفير بادي بمستوى التعاون الأمني مع الجانب القطري، مشيراً إلى أن مثل هذه البرامج تدعم مسيرة التطوير وبناء القدرات للكوادر اليمنية في مختلف المجالات الأمنية، وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.