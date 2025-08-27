الرئيس العليمي يستبعد السلام مع الحوثيين وينبه إلى أداة حرب تستخدمها الجماعة ضد اليمنيين مطالبًا بتحرك دولي أكثر صرامة هولندا تدعم اليمن رقميًا: مشروع جنائي سيبراني يعزز قدرات الأمن الداخلي عدن تتحرك: لقاء أمني رفيع لتفعيل التوجيهات الرئاسية ومواجهة إرث الانقلاب توقيت مباراة اليمن مع السعودية والقنوات الناقلة السفير راجح بادي يستقبل وفدًا أمنيًا يمنيًا في الدوحة .. تنسيق يمني قطري لمواجهة أخطر الظواهر الاجتماعية غارات اسرائيل تتسبب في تراجع واردات موانئ الحديدة الى أدنى مستوى أول دولة عربية تعزز حضورها في معرض دمشق الدولي بأكثر من 80 شركة وطنية ما الذي يجب أن تعرفه عن تجارة النفط الهندية مع روسيا معركة الفاشر الكبرى.. الدعم السريع يقرع طبول الزحف والجيش يستميت في الدفاع الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
سجّلت واردات الوقود والغذاء إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين (SBA)، بالحديدة غربي اليمن، انخفاضاً بأكثر من 20% خلال السبعة الأشهر الأولى من هذا العام، نتيجة تضرر البنية التحتية لهذه الموانئ، وانخفاض قدرتها التشغيلية وسعة التخزين فيها، جراء الغارات الجوية الاسرائيلية المتكررة.
وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP) في أحدث تقرير له بشأن حالة الأمن الغذائي في اليمن، إن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على البحر الأحمر، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، استقبلت نحو 3.7 مليون طن متري من الوقود والمواد الغذائية خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2025.
بحسب بيانات التقرير فإن واردات الوقود والغذاء في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، تُمثل انخفاضاً بنسبة 22% عن نفس الفترة من العام 2024 التي شهدت دخول حوالي 4.7 مليون طن متري، وبنحو 7% عن الفترة المقابلة من العام 2023 التي دخل فيها ما يقرب من 4 ملايين طن متري.
أوضح برنامج الغذاء العالمي أن واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر بالحديدة استمرت في الانخفاض التدريجي شهرياً منذ بداية العام الجاري، لتصل في الشهرين السابقين إلى أدنى مستوياتها المسجلة خلال السنوات الثلاث الماضية.