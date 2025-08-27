أول دولة عربية تعزز حضورها في معرض دمشق الدولي بأكثر من 80 شركة وطنية

الأربعاء 27 أغسطس-آب 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 150

تشارك السعودية في النسخة الـ 62 من معرض دمشق الدولي، الذي يُنظّم خلال الفترة من 27 أغسطس حتى 5 سبتمبر 2025، في العاصمة السورية دمشق، تحت شعار "نشبه بعضنا"، حيث تُشارك المملكة باعتبارها ضيف شرف المعرض.

وتشمل الأطراف المشاركة جهات حكومية منها وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، ومجلس الأعمال السعودي السوري، وبنك التصدير والاستيراد السعودي إضافة إلى أكثر من 80 شركة سعودية من قطاعات متنوعة.

وأوضحت الجهات السعودية المشاركة أن هذه النسخة من المعرض ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات متعددة من بينها الطاقة، والطاقة المتجددة، والاستثمار، والتجارة بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتكامل بين البلدين. ويهدف الحضور السعودي إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وإبراز تنافسية المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق الإقليمية.

ويُعدُّ معرض دمشق الدولي من أبرز الفعاليات الاقتصادية في المنطقة، حيث يجمع شركات وجهات، من مختلف الدول، والقطاعات لمناقشة فرص الاستثمار، وبناء شراكات إستراتيجية، واستكشاف مجالات تعاون جديدة في سوريا.

كما يُسلّط المعرض الضوء على الاتجاهات الحديثة والابتكارات التي تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الاستدامة.

وأكدت الجهات المشاركة من المملكة أن الحضور السعودي في هذه النسخة كضيف شرف، يعكس متانة الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، ويترجم حرص المملكة على تعزيز التعاون الاقتصادي، وتنمية التجارة البينية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام السلع والخدمات الوطنية في السوق السورية.

وتأتي هذه المشاركة ضمن توجهات المملكة الإستراتيجية نحو توسيع حضورها في أكبر المعارض الإقليمية والعالمية، وتوطيد شراكاتها التجارية في مختلف الأسواق؛ دعمًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة إسهام الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي.