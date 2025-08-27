الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن أطعمة سحرية تهزم الأورام.. 7 أسرار على مائدتك اليومية تحذير للرجال.. علامتان في العضو الذكري تكشفان عن الكبد الدهني تركيا تكسر القواعد.. خطوات مباغتة تعيد رسم ملامح النفوذ في ليبيا قرار بإنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام بطاقة انتاجية تصل إلى 25 ألف برميل يوميًا الحوثيون يطمسون عيون الحقيقة في الحديدة: تفكيك الكاميرات تمهيدًا لانتهاكات بلا شهود وزير الدفاع يتفقد قوات سقطرى ويؤكد: جاهزون لمواجهة التهديدات وتعزيز الاستقرار مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة تراجع معظم بورصات الخليج لهذا اليوم .. لهذه الأسباب أحدث الدراسات العلمية تكشف فوائد البكاء للصحة النفسية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.
ونشر الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أنه "رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وعملت منظومات الدفاع الجوي لاعتراض هذا التهديد".
وأكد بيان للجيش الإسرائيلي أن دوي صفارات الإنذار سمع في عدة مناطق في إسرائيل، خاصة في مدينة القدس ومحيطها إثر إطلاق الصاروخ من اليمن.
ومن جهتها، أوضحت قيادة الجبهة الداخلية، أنه سمع صفارات الإنذار في المنطقة الوسطى وفي منطقة القدس، بما في ذلك داخل المدينة نفسها وفي مناطق أخرى حولها.
وأشار البيان العسكري إلى أنه تم اعتراض الصاروخ اليمني، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار