الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

الأربعاء 27 أغسطس-آب 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -متابعات

عدد القراءات 44

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

ونشر الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أنه "رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وعملت منظومات الدفاع الجوي لاعتراض هذا التهديد".

وأكد بيان للجيش الإسرائيلي أن دوي صفارات الإنذار سمع في عدة مناطق في إسرائيل، خاصة في مدينة القدس ومحيطها إثر إطلاق الصاروخ من اليمن.

ومن جهتها، أوضحت قيادة الجبهة الداخلية، أنه سمع صفارات الإنذار في المنطقة الوسطى وفي منطقة القدس، بما في ذلك داخل المدينة نفسها وفي مناطق أخرى حولها.

وأشار البيان العسكري إلى أنه تم اعتراض الصاروخ اليمني، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار