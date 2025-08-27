أطعمة سحرية تهزم الأورام.. 7 أسرار على مائدتك اليومية

الأربعاء 27 أغسطس-آب 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

هل تعلم أن ما تضعه في طبقك قد يكون سلاحك الأقوى ضد الأورام السرطانية؟

الأطباء يؤكدون أن هناك أطعمة طبيعية غنية بالألياف، قادرة على كبح الخلايا الضارة وتعزيز مناعة الجسم، فقط إذا جعلتها جزءًا من غذائك اليومي.

إليك قائمة "السبعة الذهبية" التي تحارب الأورام بصمت: العدس: يحمي القولون ويغذي بكتيريا الأمعاء النافعة.

التفاح: درع طبيعي يمنع تلف الخلايا ويقلل خطر السرطان الهضمي.

الحمص: أليافه ومركباته النباتية تمنع نمو الأورام. بذور الكتان: سلاح فعّال ضد الأورام الهرمونية مثل سرطان

الثدي. الكمثرى: تنظف الأمعاء وتمنع تراكم السموم المسرطنة.

الشوفان: يعزز قوة جهاز المناعة في مواجهة الخلايا السرطانية.

الكرنب: غني بمركبات توقف نشاط المواد المسرطنة وتساعد الجسم على طرد السموم.

الخبراء ينصحون: أضف هذه الأطعمة إلى وجباتك اليومية، فهي ليست مجرد غذاء، بل حصن وقاية يحافظ على حياتك.