تحذير للرجال.. علامتان في العضو الذكري تكشفان عن الكبد الدهني

الأربعاء 27 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

حذّر خبراء الصحة من أن مرض الكبد الدهني قد يترك آثارًا مباشرة على الصحة الجنسية للرجال، حيث يمكن أن تظهر بعض العلامات التحذيرية على العضو الذكري والخصيتين، تكشف عن وجود المرض في مراحله المبكرة.

ووفقًا لتقارير طبية صادرة عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) والمركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية (NCBI)، فإن صغر حجم الخصيتين أو انكماشهما يعدان من أبرز المؤشرات على ارتفاع نسبة الدهون في الكبد، نتيجة اضطراب الهرمونات.

كما أوضحت الدراسات أن هذه الاضطرابات قد تؤدي إلى نمو أنسجة الثدي عند الرجال (التثدي) إضافة إلى زيادة احتمالية الإصابة بضعف الانتصاب، وهو عرض شائع بين مرضى الكبد الدهني، خاصة في ظل وجود عوامل خطر مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم.

وأكدت الأبحاث أن ما يقارب 50% من الرجال المصابين بالكبد الدهني يعانون من مشاكل في الانتصاب، إضافة إلى ضعف جودة الحيوانات المنوية مقارنة بالأصحاء.

وينصح الأطباء بعدم تجاهل هذه الأعراض، خصوصًا إذا صاحبتها علامات أخرى مثل اصفرار الجلد والعينين، تورم الساقين، الحكة، تساقط الشعر، انتفاخ البطن والارتباك الذهني، حيث قد تكون مؤشرًا قويًا على تفاقم المرض.