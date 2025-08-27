الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن أطعمة سحرية تهزم الأورام.. 7 أسرار على مائدتك اليومية تحذير للرجال.. علامتان في العضو الذكري تكشفان عن الكبد الدهني تركيا تكسر القواعد.. خطوات مباغتة تعيد رسم ملامح النفوذ في ليبيا قرار بإنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام بطاقة انتاجية تصل إلى 25 ألف برميل يوميًا الحوثيون يطمسون عيون الحقيقة في الحديدة: تفكيك الكاميرات تمهيدًا لانتهاكات بلا شهود وزير الدفاع يتفقد قوات سقطرى ويؤكد: جاهزون لمواجهة التهديدات وتعزيز الاستقرار مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة تراجع معظم بورصات الخليج لهذا اليوم .. لهذه الأسباب أحدث الدراسات العلمية تكشف فوائد البكاء للصحة النفسية
شهدت مدينة بنغازي خلال الأيام الماضية حراكاً سياسياً وأمنياً غير مسبوق، تمثل في لقاءات رفيعة المستوى بين مسؤولين أتراك وقيادات عسكرية شرقية، في خطوة وُصفت بأنها تحوّل صامت في السياسة التركية تجاه شرق ليبيا، بعد سنوات من الانحياز الصريح لحكومة طرابلس.
الزيارة الأبرز جاءت عبر رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، الذي عقد اجتماعاً مغلقاً مع قيادات بارزة، حيث جرى بحث ملفات التعاون المشترك وسبل مواجهة الهجرة غير النظامية.
ولم يتوقف الانفتاح التركي عند الجانب السياسي، بل رست سفن حربية تركية في ميناء بنغازي وأجرت تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات المتمركزة هناك، في مشهد يعكس مستوى غير مسبوق من التنسيق العسكري.
ويرى مراقبون أن أنقرة تمضي بخطوات محسوبة نحو سياسة "الموازنة بين الأضداد"، عبر فتح قنوات مباشرة مع الشرق الليبي، دون التخلي عن تحالفها مع طرابلس، ما قد يعيد رسم معادلة النفوذ داخل ليبيا ويضع تركيا في موقع اللاعب الأكثر توازناً في الصراع الدائر.
هذه التحركات، التي تراها بعض الصحف التركية تحولاً هادئاً لكنه استراتيجي، توحي بأن خريطة التحالفات في ليبيا على أعتاب مرحلة جديدة عنوانها الانفتاح على الجميع بلا استثناء.