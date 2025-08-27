تركيا تكسر القواعد.. خطوات مباغتة تعيد رسم ملامح النفوذ في ليبيا

الأربعاء 27 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

شهدت مدينة بنغازي خلال الأيام الماضية حراكاً سياسياً وأمنياً غير مسبوق، تمثل في لقاءات رفيعة المستوى بين مسؤولين أتراك وقيادات عسكرية شرقية، في خطوة وُصفت بأنها تحوّل صامت في السياسة التركية تجاه شرق ليبيا، بعد سنوات من الانحياز الصريح لحكومة طرابلس.

الزيارة الأبرز جاءت عبر رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، الذي عقد اجتماعاً مغلقاً مع قيادات بارزة، حيث جرى بحث ملفات التعاون المشترك وسبل مواجهة الهجرة غير النظامية.

ولم يتوقف الانفتاح التركي عند الجانب السياسي، بل رست سفن حربية تركية في ميناء بنغازي وأجرت تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات المتمركزة هناك، في مشهد يعكس مستوى غير مسبوق من التنسيق العسكري.

ويرى مراقبون أن أنقرة تمضي بخطوات محسوبة نحو سياسة "الموازنة بين الأضداد"، عبر فتح قنوات مباشرة مع الشرق الليبي، دون التخلي عن تحالفها مع طرابلس، ما قد يعيد رسم معادلة النفوذ داخل ليبيا ويضع تركيا في موقع اللاعب الأكثر توازناً في الصراع الدائر.

هذه التحركات، التي تراها بعض الصحف التركية تحولاً هادئاً لكنه استراتيجي، توحي بأن خريطة التحالفات في ليبيا على أعتاب مرحلة جديدة عنوانها الانفتاح على الجميع بلا استثناء.