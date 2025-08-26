قرار بإنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام بطاقة انتاجية تصل إلى 25 ألف برميل يوميًا

الثلاثاء 26 أغسطس-آب 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- حضرموت

وافقت الحكومة اليمنية، على مشروع استراتيجي لإنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام في ميناء الضبة، بمحافظة حضرموت، بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 ألف برميل يوميًا، حسبما أعلن عنه المحافظ مبخوت بن ماضي.

وأشار المحافظ بن ماضي، خلال اجتماع المكتب التنفيذي بوادي حضرموت والصحراء، برئاسته، إلى موافقة الحكومة وإقرارها مشروع استراتيجي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية.

وقال المحافظ "إن القرار الحكومي رقم 15 لسنة 2025م، يقضي بإنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام، وصهاريج خزن، ومنطقة حرة في منطقة الضبة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 25,000 برميل يوميا".

كما اشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة لتحسين العملة المحلية تمثل بداية للتعافي .. مشدداً على ضرورة حماية هذه الإصلاحات.

ودعا الجميع إلى مساندة قرارات الحكومة لملامسة أوضاع المواطنين من خلال الحد من التلاعب وتخفيض الأسعار.

​ولفت بن ماضي، إلى انعكاسات الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أثرت على البلاد .. مثنيًا على تفاني أعضاء المكتب التنفيذي في الحفاظ على مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار في حضرموت.

وأوضح أن المحافظة تأثرت اقتصاديًا بسبب وقف تصدير الموارد والمشتقات، وقطع المنح.. مؤكدًا أن السلطة المحلية ظلت تسيّر أعمال المحافظة والخدمات متجاوزة العراقيل ومرحّبة بالشفافية التامة للجهات الرقابية والمجتمعية.