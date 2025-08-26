قرار بإنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام بطاقة انتاجية تصل إلى 25 ألف برميل يوميًا الحوثيون يطمسون عيون الحقيقة في الحديدة: تفكيك الكاميرات تمهيدًا لانتهاكات بلا شهود وزير الدفاع يتفقد قوات سقطرى ويؤكد: جاهزون لمواجهة التهديدات وتعزيز الاستقرار مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة تراجع معظم بورصات الخليج لهذا اليوم .. لهذه الأسباب أحدث الدراسات العلمية تكشف فوائد البكاء للصحة النفسية أسطورة التنس الأمريكية فينوس تكافح لكنها تخسر أمام موخوفا في نيويورك الرئيس السوري يحدد أولويات بلاده ويتحدث عن الجولان المحتلة في الدقيقة 100.. ليفربول يحسم القمة بقدم موهبة الـ16 عاما الإعاشة أم الإهانة؟ ملف النزيف المالي يعود إلى الواجهة ويكشف فسادًا يلتهم الدولة من الخارج.. إعاشة النخبة... ومجاعة الشعب
باشرت مليشيا الحوثي حملة ممنهجة لإزالة كاميرات المراقبة في مناطق متفرقة جنوبي محافظة الحديدة، في خطوة أثارت قلقًا واسعًا بين السكان، تزامنًا مع استحداث مواقع عسكرية وعمليات تهجير قسري.
وبحسب مصادر محلية، بدأت الحملة من سوق السمد في منطقة النخيلة بمديرية الدريهمي، حيث أقدم مسلحو الجماعة على تفكيك الكاميرات المثبتة في المحال التجارية، وسط حالة من الاستياء الشعبي، واتهامات للمليشيا بمحاولة فرض عزلة أمنية خانقة على الأهالي.
وبررت الجماعة هذه الإجراءات بزعم أن الكاميرات قد تُستخدم للتجسس أو اختراق شبكاتها الأمنية، وهو ما اعتبره السكان محاولة متعمدة لطمس الأدلة على الانتهاكات المتصاعدة، خاصة بعد أن أثبتت الكاميرات التجارية فعاليتها في توثيق جرائم الحوثيين في الشوارع والأحياء السكنية.
وتزامنت هذه التحركات مع استحداث مواقع عسكرية جديدة وشن عمليات تهجير قسري في المناطق الجنوبية للحديدة، وسط تصاعد المخاوف من هجمات سيبرانية أو اختراقات استخباراتية محتملة، ما يعكس حالة الإرباك التي تعيشها قيادات الجماعة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تجدد الغارات الجوية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة المختطفة صنعاء، وسط توقعات بامتدادها إلى الحديدة، ما يزيد من توتر الجماعة التي تسيطر على المدينة المطلة على البحر الأحمر.