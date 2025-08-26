وزير الدفاع يتفقد قوات سقطرى ويؤكد: جاهزون لمواجهة التهديدات وتعزيز الاستقرار

الثلاثاء 26 أغسطس-آب 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

نفّذ وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، اليوم، زيارة ميدانية إلى اللواء الأول مشاة بحري في أرخبيل سقطرى، برفقة محافظ المحافظة رأفت الثقلي، للاطلاع على جاهزية القوات المرابطة وأوضاع منتسبيها.

وفي كلمة توجيهية أمام أفراد اللواء، نقل الوزير تحيات القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مشددًا على أهمية الانضباط العسكري، وتكثيف برامج التدريب، ورفع مستوى الجاهزية القتالية. كما أشاد بالأمن والاستقرار الذي تنعم به سقطرى، معتبرًا ذلك أساسًا للتنمية والازدهار.

وأكد الداعري على ضرورة الحفاظ على هذا الاستقرار، مثمنًا دعم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يشمل مختلف المجالات العسكرية والإنسانية.

وعقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع قيادة وضباط اللواء، استعرض خلاله أبرز التحديات التي تواجههم، واحتياجات الأفراد، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود لمواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، والتي تواصل استهداف المنشآت الحيوية والموانئ النفطية ضمن مخطط لتدمير الاقتصاد الوطني.

من جانبه، ثمّن محافظ سقطرى زيارة وزير الدفاع، مؤكدًا أنها تعزز من معنويات القوات وتُظهر حرص القيادة على دعم الوحدات العسكرية في الأرخبيل. كما أشار إلى التنسيق العالي بين الأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل حفظ الأمن والاستقرار.

رافق الوزير في زيارته كل من رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن عبدالعزيز الفقيه، ومستشار وزير الدفاع لشؤون التدريب العميد الركن علي حاتم.