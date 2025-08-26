مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 26 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 37

يشهد اليوم الثلاثاء العديد من المباريات المهمة، وأبرزها مباراة بورنموث ضد برينتفورد فى كأس الرابطة الإنجليزية، بجانب مواجهة الزمالك ضد فاركو فى الدوري المصرى.

مواعيد مباريات تصفيات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

كايرات ألماتي X سيلتيك – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

شتورم جراتس X جليمت – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 3

بافوس X النجم الأحمر بلجراد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

كهرباء الإسماعيلية X سموحة – الساعة 6 مساء على قناة on sport 2

الزمالك X فاركو – الساعة 9 مساء على قناة on sport 1

الحدود X المصري – الساعة 9 مساء على قناة on sport 2

مواعيد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

ريدينج X إف سي ويمبلدون – الساعة 9 مساء

وولفرهامبتون X وست هام – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4

كامبريدج يونايتد X تشارلتون أثليتك – الساعة 9:30 مساء

ويجان X ستوكبورت – الساعة 9:45 مساء

بيرتون ألبيون X لينكولن سيتي – الساعة 9:45 مساء

ستوك سيتي X برادفورد – الساعة 9:45 مساء

بيرنلي X ديربي كاونتي – الساعة 9:45 مساء

بريستون نورث إند X ريكسهام – الساعة 9:45 مساء

ميلوال X كوفينتري سيتي – الساعة 9:45 مساء

بورنموث X برينتفورد – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

آكرينجتون X دونكاستر – الساعة 9:45 مساء

سوانسي سيتي X بلايموث – الساعة 9:45 مساء

بروملي X وايكومب – الساعة 9:45 مساء

نورويتش سيتي X ساوثامبتون – الساعة 9:45 مساء

بارنسلي X روثيرهام – الساعة 9:45 مساء

كارديف سيتي X تشيلتينهام – الساعة 9:45 مساء

سندرلاند X هدرسفيلد تاون – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

برمنجهام سيتي X بورت فايل – الساعة 9:45 مساء

شيفيلد وينزداي X ليدز يونايتد – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

براونشفيج X شتوتجارت – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات أمم أفريقيا للمحليين والقنوات الناقلة

مدغشقر X السودان – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports HD 6

المغرب X السنغال – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 6