 أحدث الدراسات العلمية تكشف فوائد البكاء للصحة النفسية

الثلاثاء 26 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 71

البكاء ليس مجرد علامة على الحزن، بل هو طريقة طبيعية لأجسادنا وعقولنا للتعامل مع المشاعر، حيث يذرف البشر الدموع استجابةً للمشاعر، وتُظهر الأبحاث أن هذا التنفيس العاطفي يُمكن أن يُفيد صحتنا النفسية، فالبكاء يُخفف التوتر، ويُحسن المزاج، ويُخفف الألم العاطفي والجسدي، ويُحسن جودة النوم، كما تُساعدنا الدموع على التواصل مع الآخرين عندما لا تكفي الكلمات، لذلك فإن فهم أهمية التنفيس العاطفي يُذكرنا بأنه لا بأس من التنفيس عنه، ففي بعض الأحيان، يكون البكاء العميق هو ما يحتاجه العقل والجسد للشعور بالراحة، وفقًا لموقع “تايمز أوف انديا”.

فيما يلى.. فوائد البكاء للصحة العقلية:

للبكاء دور أساسي في تخفيف التوتر، فعندما نبكي، يُفرز الجسم الكورتيزول، وهو هرمون مرتبط بالتوتر، عبر الدموع، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة الطب النفسي الجسدي، فإن البكاء بحد ذاته قد يُحفز الجسم على تقليل إنتاج الكورتيزول وغيره من المواد الكيميائية المرتبطة بالتوترن وهذا المزيج يُشعرك بالهدوء والاسترخاء بعد الشعور بالتفريغ العاطفي.

يعزز المزاج بالهرمونات

البكاء العاطفي لا يقتصر على خفض هرمونات التوتر، بل يحفز أيضًا إنتاج مواد كيميائية تُحسن المزاج مثل الأوكسيتوسين والإندورفين، والأوكسيتوسين، المعروف غالبًا باسم “هرمون الترابط”، يعزز الشعور بالهدوء والتواصل الاجتماعي، بينما يُخفف الإندورفين الألم بشكل طبيعي، ويُحسن المزاج، ويُساعد على تقليل القلق.

يمكن للبكاء أيضًا أن يُحسن صفاء المشاعر، ويساعد الأفراد على معالجة المشاعر المعقدة وفهم المواقف العصيبة، وتُسهم هذه المواد الكيميائية مجتمعة في الشعور بالراحة النفسية التي غالبًا ما نشعر بها بعد البكاء العميق.

يخفف الألم العاطفي والجسدي

قد يُحفز البكاء الشديد إفراز المواد الأفيونية في الجسم، تُعرف هذه المواد الطبيعية بتخفيفها للألم الجسدي، كما تُنظم الضيق العاطفي، وهذا يعني أن البكاء يُساعد في تخفيف الصدمات العاطفية والانزعاج الجسدي، مما يجعله وسيلة فريدة لتهدئة النفس، وإشارات الدعم للبكاء أيضًا وظيفة اجتماعية بالغة الأهمية، فالدموع تُعبر عن الحاجة إلى التعاطف أو المواساة عندما تعجز الكلمات عن التعبير، فمشاهدة شخص يبكي غالبًا ما تُثير رغبة طبيعية للآخرين في تقديم الدعم، مما يُخفف من الشعور بالعزلة، ولأن البشر كائنات اجتماعية، فهم يستفيدون من هذا التواصل، فإدراك وجود شخص ما بجانبك أمر أساسي لسلامتك النفسية.

يبرد الدماغ

تشير الأبحاث إلى أن حتى الارتفاع الطفيف في درجة حرارة الدماغ يمكن أن يؤثر سلبًا على المزاج، والبكاء هنا خاصة النحيب الشديد، يزيد من تدفق الدم والتنفس، مما يساعد على خفض درجة حرارة الدماغ، وهذا التأثير المُبرد يُعطي شعورًا بالراحة، ويُحسن المزاج، ويُساعد على إعادة ضبط العقل بعد التوتر العاطفي.

يعزز النوم بشكل أفضل

يُنشط البكاء الجهاز العصبي الباراسمبثاوي، مما يُساعد الجسم على استعادة توازنه واسترخاءه بعد التوتر، وتُسهل هذه العملية النوم، إضافة إلى ذلك، قد يكون البكاء لفترات طويلة مُرهقًا جسديًا، مما يُشجع على الراحة، فالنوم الكافي ضروري للصحة النفسية، ويُحسن المزاج، والوظائف الإدراكية، ويُساعد على مواجهة القلق والاكتئاب.

متى يكون البكاء غير مفيدًا؟

مع أن البكاء قد يكون علاجيًا، إلا أن فوائده قد تكون محدودة لدى المصابين بالاكتئاب، فالذين يعانون من انعدام المتعة، وفقدان القدرة على الشعور بها، قد يجدون صعوبة في البكاء، أما آخرون مصابون بالاكتئاب، فقد يبكون كثيرًا، لكنهم لا يُبلغون عن تحسن يُذكر في مزاجهم بعد ذلك، وفي هذه الحالات، تُعد الاستراتيجيات البديلة لتنظيم المشاعر مهمة.

تقنيات بديلة للبكاء للتهدئة الذاتية

إذا لم يجلب البكاء الراحة، فإن هناك استراتيجيات أخرى قائمة على الأدلة يمكنها محاكاة بعض فوائده.. على النحو التالى:

تمارين التنفس العميق: التنفس البطيء والمتحكم به يمكن أن يساعد على خفض درجة حرارة المخ ومستويات التوتر دون البكاء.

المشي: يُطلق النشاط البدني الإندورفين ويُقلل الكورتيزول، مما يُحسن المزاج بشكل طبيعي، حيث تُعزز البيئة الخارجية هذه التأثيرات.

مشاهدة فيلم مثير أو مخيف: يمكن أن يؤدي تنشيط قصير للجهاز العصبي السمبتاوي بعد الخوف إلى إحداث استجابة مهدئة تشبه الراحة.

استرخاء العضلات التدريجي: يساعد التناوب بين التوتر والإرخاء في مجموعات العضلات المختلفة على تقليل القلق وخفض ضغط الدم وتحسين النوم.

التواصل مع الأصدقاء: حتى بدون البكاء، فإن وجود شخص قريب منك يوفر الدعم العاطفي ويقلل من الشعور بالعزلة.