الرئيس السوري يحدد أولويات بلاده ويتحدث عن الجولان المحتلة

شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على أن أولويات بلاده تتجه نحو تصفير المشاكل ومعالجة الخلافات، مؤكداً أن سوريا لن تنسخ تجربة الاتفاقات الإبراهيمية مع "إسرائيل" لأن الجولان لا تزال أرضاً محتلة.

وأوضح الشرع، خلال اللقاء الذي جمعه برؤساء تحرير وصحفيين ووزراء سابقين، في القصر الرئاسي بدمشق، أن "الأولوية الآن تكمن في العودة إلى اتفاق فك الاشتباك لعام 1974 أو ما يشابهه، لضبط الوضع الأمني في جنوب سوريا بإشراف دولي".

كما أكد أن "سوريا التي تمتلك عوامل قوة وحلفاء، لن تنجر إلى أي حرب"، مشدداً على أن "أي محاولة لتقسيم البلاد لن تنجح، لأن هناك كتلة شعبية سورية كبيرة ضد التقسيم".

وأضاف الرئيس السوري أن أي خطوات تتعلق بالاستقرار سيتم الإعلان عنها في حال كانت تخدم مصالح الدولة وتعزز الأمن.

وفي سياق متصل، أكد الشرع ضرورة بدء صفحة جديدة بيضاء بين سوريا ولبنان لإلغاء الذاكرة السلبية بينهما، مؤكداً أن دخول دمشق إلى لبنان يجب أن يكون من الأبواب الرسمية لضمان التعاون دون انتهاك السيادة.

ولفت الشرع إلى أنه تم التعامل مع الأحداث الأخيرة في السويداء بين الدروز والبدو، بالصبر والعمل على التفاهم، مستبعداً أن تؤدي أي محاولات بدعم إسرائيلي للتقسيم إلى نتائج فعلية.

وأكد أن "سوريا موحدة، والسلاح تحت سلطة الدولة، أما السلاح المنفلت فلن يؤدي إلى الاستقرار"، مشيراً إلى أن دمشق تحترم الأكراد ضمن الدستور، وترفض أي محاصصة أو تقسيم سياسي.

تجدر الإشارة إلى أن دمشق تواجه تحدياً كبيراً فيما يتعلق بالتوغلات الإسرائيلية المستمرة في جنوب سوريا، واستمرارها في انتهاك السيادة السورية.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعربت السعودية وقطر عن إدانتهما واستنكارهما الشديدين لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وتوغلها داخل الأراضي السورية.

وخلال شهر أغسطس الجاري، نفذ جيش الاحتلال 4 عمليات توغل في محافظة القنيطرة وريف دمشق، في إطار الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق السيادة السورية.