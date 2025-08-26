مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة تراجع معظم بورصات الخليج لهذا اليوم .. لهذه الأسباب أحدث الدراسات العلمية تكشف فوائد البكاء للصحة النفسية أسطورة التنس الأمريكية فينوس تكافح لكنها تخسر أمام موخوفا في نيويورك الرئيس السوري يحدد أولويات بلاده ويتحدث عن الجولان المحتلة في الدقيقة 100.. ليفربول يحسم القمة بقدم موهبة الـ16 عاما الإعاشة أم الإهانة؟ ملف النزيف المالي يعود إلى الواجهة ويكشف فسادًا يلتهم الدولة من الخارج.. إعاشة النخبة... ومجاعة الشعب وزير الدفاع في سقطرى يتفقد اللواء الأول مشاة بحري في اليوم العالمي للسكان: اليمن يضع رأس المال البشري في قلب التنمية ورئيس الوزراء يؤكد الإنسان هو أساس بناء الدولة الكشف عن سبب تأخر تشغيل مطار المخا الدولي
حقق ليفربول الإنجليزي "فوزا قاتلا" في اللحظات الأخيرة، بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليخرج من فخ التعادل مع نيوكاسل، مساء الإثنين.
وبعد أن تقدم بنتيجة 2-0، كاد ليفربول أن يضيع اللقاء، بعد أن عاد نيوكاسل ليسجل هدفين ويقلب الطاولة.
لكن هدفا قاتلا من الموهبة الصاعدة ريو نغوموها، البالغ من العمر 16 عاما فقط، في الدقيقة 100، حسم اللقاء بنتيجة 3-2.
وبهذا حقق ليفربول انتصاره الثاني على التوالي بالدوري، لكنه أثبت مجددا أن حالته الدفاعية ليست في أحسن حال، حيث استقبل الفريق 6 أهداف في 3 مباريات منذ انطلاق الموسم الكروي في إنجلترا.