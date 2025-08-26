وزير الدفاع في سقطرى يتفقد اللواء الأول مشاة بحري

الثلاثاء 26 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 234

قام وزير الدفاع، الفريق الركن محسن الداعري، اليوم، ومعه محافظ محافظة سقطرى رأفت الثقلي، بزيارة تفقدية للواء الاول مشاه بحري في محافظة ارخبيل سقطر، للاطلاع على جاهزيته وأوضاع منتسبيه.

وخلال كلمته التوجيهية أمام منتسبي اللواء، نقل وزير الدفاع تحيات القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة..مؤكدا على أهمية الانضباط العسكري ومضاعفة جهود التدريب ورفع مستوى الجاهزية.

وشدد الوزير، بمستوى الأمن والاستقرار والتعايش الذي تحظى به ارخبيل سقطرى..مشيرا الى أهمية تعزيز هذا الاستقرار باعتباره ركيزة أساسية للتنمية والازدهار..مشيدا بالدعم السخي الذي يقدمه الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة لليمن على كافة الصعد.

كما عقد وزير الدفاع، اجتماعاً موسعاً بقيادة وضباط اللواء الاول مشاه بحري، استمع خلاله الى أوضاع اللواء وهموم واحتياجات منتسبيه، والتحديات التي تواجههم..مؤكزاً على توحيد كافة الجهود وحشد الطاقات لمواجهة العدو المتربص باليمنيين جميعاً ممثلا بمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني.. لافتاً الى جرائمها واستهدافها للمنشآت الحيوية والموانئ النفطية وتدميرها الممنهج للاقتصاد الوطني.

من جهته اشار محافظ سقطرى، الى أهمية زيارة وزير الدفاع للوقوف على أوضاع القوات المرابطة في الأرخبيل ورفع معنوياتهم.

وأكد التجانس والتعاون بين مختلف الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية لحفظ الاستقرار في المحافظة.

رافقه في الزيارة رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن عبدالعزيز الفقيه، ومستشار وزير الدفاع لشؤون التدريب العميد الركن علي حاتم.