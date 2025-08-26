في اليوم العالمي للسكان: اليمن يضع رأس المال البشري في قلب التنمية ورئيس الوزراء يؤكد الإنسان هو أساس بناء الدولة

الثلاثاء 26 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار



أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك أن بناء الدولة يبدأ من رعاية المواطن وضمان حقوقه الأساسية في التعليم والصحة والعمل والحياة الكريمة، مشدداً على أن الاستثمار في الإنسان يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل مستقر لليمن.

جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال باليوم العالمي للسكان 2025، الذي نظمه المجلس الوطني للسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في العاصمة المؤقتة عدن، تحت شعار: “ تمكين الشباب من تكوين الأسر التي يريدونها في عالم عادل ومفعم بالأمل ”.

ونقل رئيس الوزراء تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس، مؤكداً أن القيادة السياسية تضع القضايا السكانية ضمن أولوياتها الوطنية، بما يحقق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية.

وأوضح أن اليمن تمتلك ميزة ديموغرافية كبيرة بوجود نحو 12 مليون شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً، داعياً إلى استثمار هذه الطاقات من خلال تحسين التعليم، وتوسيع نطاق الرعاية الصحية، وتوفير فرص عمل منتجة، باعتبارهم القوة المحركة للتنمية والنهوض بالبلاد.

وتطرق إلى التحديات التي فرضتها الحرب من أزمات إنسانية واقتصادية وتدهور الخدمات وارتفاع معدلات النزوح والفقر والبطالة، مؤكداً أن ذلك يزيد من مسؤولية الدولة في تحسين معيشة المواطنين. وشدد على أهمية امتلاك قاعدة بيانات سكانية حديثة لصياغة سياسات واقعية وفعالة، مشيراً إلى أن تمكين الشباب والمرأة وتعزيز الصحة الإنجابية وتحسين الخدمات الأساسية تمثل مفاتيح رئيسية لبناء مجتمع متوازن.

كما جدد التزام الحكومة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتنفيذ برامج تراعي البعد السكاني وتدعم الاستثمار في رأس المال البشري، داعياً المجتمع الدولي إلى الاستمرار في دعم اليمن في مجالات التعليم والصحة وبناء القدرات، خصوصاً لدى الشباب والنساء.

وفي كلماته خلال الفعالية، شدد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح على أهمية دعم برامج تستهدف الشباب الذين يمثلون أكثر من 60% من السكان، فيما أكد أمين عام المجلس الوطني للسكان الدكتور نجيب الحميقاني ضرورة الاستثمار في الطاقات الشبابية وفق أسس وطنية راسخة.

من جانبها، أوضحت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن، انشراح أحمد، أن الاحتفال تزامن مع إطلاق تقرير حالة سكان العالم 2025، الذي يركز على التحديات السكانية في اليمن، مؤكدة أن تمكين الشباب وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية يمثلان مدخلاً لبناء مستقبل أكثر استقراراً.

وشهدت الفعالية، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء البرلمان وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، استعراض تقارير وطنية ودولية حول أوضاع السكان، والتأكيد على أهمية تكامل الجهود لمعالجة التحديات السكانية والتنموية.