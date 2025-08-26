الكشف عن سبب تأخر تشغيل مطار المخا الدولي

الثلاثاء 26 أغسطس-آب 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

كشف مدير عام مطار المخا بمحافظة تعز، خالد عبداللطيف، سبب تعذر تشغيل المطار منذ اعلان جاهزيته، وافتتاحه في أبريل العام الفائت.

وقال في تصريح صحفي، إن شركة الخطوط الجوية اليمنية تتعذر بعدم وجود طائرات كافية لبدء جدولة رحلات جديدة من وإلى مطار المخا.

ويوجد في أسطول اليمنية حاليًا أربع طائرات فقط انضمت آخر واحدة منها المسماة ''أوسان'' قبل أيام.

وفي مايو الماضي، أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية نيتها البدء في تسيير رحلات جوية الى مطار المخا الدولي.

وقال الناطق الرسمي باسم الشركة، حاتم الشعبي، إن مطار المخا سوف يضاف قريبًا إلى المطارات المتعمدة لتسيير رحلات اليمنية.