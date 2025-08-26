الكشف عن سبب تأخر تشغيل مطار المخا الدولي تفكيك الشراكة: الحوثيون يعيدون رسم حدود السلطة في صنعاء وخطوات لتصفية التعددية السياسية الرئيس العليمي يتلقى دعوة ورسالة من نظيره الرئيس السيسي الحوثيون يتجهون للإطاحة برئيس حزب المؤتمر وإعادة هيكلة الحزب حالة الطقس في اليمن اليوم الثلاثاء سيول اليمن تحصد الأرواح وتدمر القرى..و تحذيرات من فيضانات أعنف قادمة مظاهرات وغلق عدد من الطرق في إسرائيل للمطالبة بإطلاق سراح الرهائن أكبر صندوق سيادي في العالم يعاقب 5 بنوك إسرائيلية ليلة رعب في غزة: عائلات تُمحى بالكامل تحت أنقاض القصف الإسرائيلي قصف عشوائي ومعارك دامية تودي بحياة مدنيين... وانهيار وشيك للنظام الصحي وسط حصار خانق
كشف مدير عام مطار المخا بمحافظة تعز، خالد عبداللطيف، سبب تعذر تشغيل المطار منذ اعلان جاهزيته، وافتتاحه في أبريل العام الفائت.
وقال في تصريح صحفي، إن شركة الخطوط الجوية اليمنية تتعذر بعدم وجود طائرات كافية لبدء جدولة رحلات جديدة من وإلى مطار المخا.
ويوجد في أسطول اليمنية حاليًا أربع طائرات فقط انضمت آخر واحدة منها المسماة ''أوسان'' قبل أيام.
وفي مايو الماضي، أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية نيتها البدء في تسيير رحلات جوية الى مطار المخا الدولي.
وقال الناطق الرسمي باسم الشركة، حاتم الشعبي، إن مطار المخا سوف يضاف قريبًا إلى المطارات المتعمدة لتسيير رحلات اليمنية.