الرئيس العليمي يتلقى دعوة ورسالة من نظيره الرئيس السيسي

تلقى الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، دعوة رسمية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير، مطلع نوفمبر القادم.
كما تلقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رسالة ثانية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المحافل الاقليمية والدولية.
و تسلم الرسالتين، مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية مصر العربية غير المقيم لدى الجمهورية اليمنية إيهاب أبو سريع.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها، وتطويرها على الاصعدة كافة.
واشاد مدير مكتب رئاسة الجمهورية في اللقاء، بموقف جمهورية مصر العربية الثابت الى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية في مختلف المراحل والظروف، وفق وكالة سبأ.