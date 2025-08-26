الحوثيون يتجهون للإطاحة برئيس حزب المؤتمر وإعادة هيكلة الحزب

الثلاثاء 26 أغسطس-آب 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 78

كشفت مصادر اعلامية عن ضغوط، حوثية، لإعادة هيكلة قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء والإطاحة برئيسه صادق أبو راس.

ونقل الصحفي فارس الحميري عن مصدر في الحزب قوله، إن الحوثيين يمارسون ضغوطا كبيرة بهدف إجراء تغييرات جذرية في قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صنعاء)، على أن تشمل هذه التغييرات رئيس الحزب والأمناء وقيادات من الصف الأول.

ووفق المصدر؛ يضغط الحوثيون باتجاه تسمية الشيخ حسيـن حازب رئيسا للحزب، وتسمية قيادات أخرى محسوبة على المؤتمر، تدين بالولاء للجماعة في مناصب قيادية وإدارية وتنفيذية بالحزب."

ويواصل الحوثيون اختطاف عشرات القيادات في حزب المؤتمر جناح صنعاء، بينهم الأمين العام غازي الأحول، منذ أيام.

وأجبرت الجماعة الحوثية، المؤتمرين بصنعاء، على الغاء أي احتفال بالذكرى تأسيس الحزب والتي وافقت يوم 24 أغسطس الجاري.

ودعا أحمد علي نجل الرئيس الأسبق، بهذه المناسبة، قيادات وأعضاء حزب المؤتمر الى الصبر والثبات، مدينا ما تتعرض لها قيادات الحزب بصنعاء.