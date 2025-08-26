الحوثيون يتجهون للإطاحة برئيس حزب المؤتمر وإعادة هيكلة الحزب حالة الطقس في اليمن اليوم الثلاثاء سيول اليمن تحصد الأرواح وتدمر القرى..و تحذيرات من فيضانات أعنف قادمة مظاهرات وغلق عدد من الطرق في إسرائيل للمطالبة بإطلاق سراح الرهائن أكبر صندوق سيادي في العالم يعاقب 5 بنوك إسرائيلية ليلة رعب في غزة: عائلات تُمحى بالكامل تحت أنقاض القصف الإسرائيلي قصف عشوائي ومعارك دامية تودي بحياة مدنيين... وانهيار وشيك للنظام الصحي وسط حصار خانق فى 5 خطوات.. احم محادثاتك على فيسبوك من الاختراق والتجسس أول دولة في العالم تطرد السفير الإيراني وتغلق سفارتها في طهران النفط يتنازل عن أعلى مستوى في أسبوعين وسط ترقب عقوبات أميركية على روسيا
كشفت مصادر اعلامية عن ضغوط، حوثية، لإعادة هيكلة قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء والإطاحة برئيسه صادق أبو راس.
ونقل الصحفي فارس الحميري عن مصدر في الحزب قوله، إن الحوثيين يمارسون ضغوطا كبيرة بهدف إجراء تغييرات جذرية في قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صنعاء)، على أن تشمل هذه التغييرات رئيس الحزب والأمناء وقيادات من الصف الأول.
ووفق المصدر؛ يضغط الحوثيون باتجاه تسمية الشيخ حسيـن حازب رئيسا للحزب، وتسمية قيادات أخرى محسوبة على المؤتمر، تدين بالولاء للجماعة في مناصب قيادية وإدارية وتنفيذية بالحزب."
ويواصل الحوثيون اختطاف عشرات القيادات في حزب المؤتمر جناح صنعاء، بينهم الأمين العام غازي الأحول، منذ أيام.
وأجبرت الجماعة الحوثية، المؤتمرين بصنعاء، على الغاء أي احتفال بالذكرى تأسيس الحزب والتي وافقت يوم 24 أغسطس الجاري.
ودعا أحمد علي نجل الرئيس الأسبق، بهذه المناسبة، قيادات وأعضاء حزب المؤتمر الى الصبر والثبات، مدينا ما تتعرض لها قيادات الحزب بصنعاء.