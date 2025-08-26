حالة الطقس في اليمن اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 26 أغسطس-آب 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

تشهد المناطق الساحلية والقريبة منها، طقسًا غائمًا جزئياً، ورطب وحار نهاراً - معتدل ليلاً، مع احتمال هطول أمطار رعدية على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة على طول السواحل، بينما تكون الرياح قوية على أرخبيل سقطرى، حيث تتراوح سرعتها بين (20-35) عُقدة.

أما الطقس في المرتفعات الجبلية، غائم جزئياً، مع احتمال هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد على المرتفعات والمنحدرات الغربية من صعدة شمالاً حتى لحج جنوباً وتمتد حتى الضالع، البيضاء، مرتفعات أبين وسهول تهامة، بالإضافة إلى أجزاء من المرتفعات والهضاب الداخلية لمحافظات شبوة، حضرموت والمهرة.

و في المناطق الصحراوية والهضبية، غائم جزئياً، وحار نهاراً - معتدل ليلاً، مع احتمال هطول أمطار رعدية على صحاري محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف، والرياح معتدلة إلى نشطة.

وبحسب النشرة الجوية، فانه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الثلاثاء:

في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 36 / 28 - المكلا 35 / 27 - الحديدة 35 / 29 - سقطرى 33 / 25 - المخا 36 / 29 - الغيضة 30 / 25 - زنجبار 35 / 29 - لحج 35 / 29

وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 36 / 25 - مأرب 35 / 24 - عتق 35 / 24 - بيحان 34 / 23

وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 27 / 15 - تعز 28 / 18 - ذمار 27 / 12 - الضالع 28 / 18 - إب 27 / 16 - البيضاء 26 / 16 .