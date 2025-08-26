الحوثيون يتجهون للإطاحة برئيس حزب المؤتمر وإعادة هيكلة الحزب حالة الطقس في اليمن اليوم الثلاثاء سيول اليمن تحصد الأرواح وتدمر القرى..و تحذيرات من فيضانات أعنف قادمة مظاهرات وغلق عدد من الطرق في إسرائيل للمطالبة بإطلاق سراح الرهائن أكبر صندوق سيادي في العالم يعاقب 5 بنوك إسرائيلية ليلة رعب في غزة: عائلات تُمحى بالكامل تحت أنقاض القصف الإسرائيلي قصف عشوائي ومعارك دامية تودي بحياة مدنيين... وانهيار وشيك للنظام الصحي وسط حصار خانق فى 5 خطوات.. احم محادثاتك على فيسبوك من الاختراق والتجسس أول دولة في العالم تطرد السفير الإيراني وتغلق سفارتها في طهران النفط يتنازل عن أعلى مستوى في أسبوعين وسط ترقب عقوبات أميركية على روسيا
تشهد المناطق الساحلية والقريبة منها، طقسًا غائمًا جزئياً، ورطب وحار نهاراً - معتدل ليلاً، مع احتمال هطول أمطار رعدية على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة على طول السواحل، بينما تكون الرياح قوية على أرخبيل سقطرى، حيث تتراوح سرعتها بين (20-35) عُقدة.
أما الطقس في المرتفعات الجبلية، غائم جزئياً، مع احتمال هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد على المرتفعات والمنحدرات الغربية من صعدة شمالاً حتى لحج جنوباً وتمتد حتى الضالع، البيضاء، مرتفعات أبين وسهول تهامة، بالإضافة إلى أجزاء من المرتفعات والهضاب الداخلية لمحافظات شبوة، حضرموت والمهرة.
و في المناطق الصحراوية والهضبية، غائم جزئياً، وحار نهاراً - معتدل ليلاً، مع احتمال هطول أمطار رعدية على صحاري محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف، والرياح معتدلة إلى نشطة.
وبحسب النشرة الجوية، فانه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الثلاثاء:
في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 36 / 28 - المكلا 35 / 27 - الحديدة 35 / 29 - سقطرى 33 / 25 - المخا 36 / 29 - الغيضة 30 / 25 - زنجبار 35 / 29 - لحج 35 / 29
وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 36 / 25 - مأرب 35 / 24 - عتق 35 / 24 - بيحان 34 / 23
وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 27 / 15 - تعز 28 / 18 - ذمار 27 / 12 - الضالع 28 / 18 - إب 27 / 16 - البيضاء 26 / 16 .