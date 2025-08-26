سيول اليمن تحصد الأرواح وتدمر القرى..و تحذيرات من فيضانات أعنف قادمة

الثلاثاء 26 أغسطس-آب 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -خاص

في كارثة متجددة تضرب اليمن مع كل موسم أمطار، تسببت السيول الجارفة الناتجة عن منخفض جوي واسع منذ مطلع الأسبوع في وفاة وإصابة 28 شخصاً بينهم أطفال، إلى جانب خسائر كبيرة طالت المزارع والمنازل والبنية التحتية في عدد من المحافظات.

التقارير الأولية كشفت أن 12 شخصاً لقوا مصرعهم غرقاً أو جراء انهيار منازلهم، فيما أصيب 16 آخرون بجروح متفاوتة، بينما أكدت الأمم المتحدة تضرر 180 أسرة في الحديدة وحجة، مع تحرك عاجل لتوفير المساعدات والمأوى المؤقت.

منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) حذرت من أن الأسوأ لم يأت بعد، إذ يُتوقع هطول أمطار غزيرة فوق المعدل الطبيعي تهدد قرى بأكملها في إب وتعز وصعدة وحجة، إضافة إلى وديان مثل سردود ورماع وبني قيس، ما ينذر بانهيارات أرضية وفيضانات قد تعزل مناطق كاملة.

الحكومة اليمنية ناقشت في اجتماع طارئ برئاسة رئيس الوزراء سالم بن بريك تداعيات السيول، وأقرت إنشاء مركز طوارئ لمواجهة الكوارث، مؤكدة أن البناء العشوائي في مجاري السيول ساهم في تفاقم الخسائر، ومتعهدة بخطط عمرانية أكثر أماناً.

التقديرات تشير إلى أن أكثر من 113 ألف هكتار من الأراضي الزراعية مهددة بالانجراف، أي نحو 8% من مجمل الأراضي المزروعة في البلاد حتى منتصف 2025، ما يجعل الأزمة الإنسانية أكثر حدة في بلد يعاني أصلاً من الجوع والنزوح والحرب.

المنظمات الإنسانية شددت على ضرورة وضع خطة طوارئ شاملة تشمل أنظمة إنذار مبكر، وتعزيز البنية التحتية المقاومة للفيضانات، وتوفير مياه شرب آمنة وخدمات صحية عاجلة، محذرة من أن غياب هذه التدابير سيجعل أي موجة أمطار مقبلة بمثابة كارثة مضاعفة على اليمنيين.