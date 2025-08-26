مظاهرات وغلق عدد من الطرق في إسرائيل للمطالبة بإطلاق سراح الرهائن

الثلاثاء 26 أغسطس-آب 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

تظاهر العشرات من المحتجين الإسرائيليين المطالبين بإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة «حماس»، اليوم (الثلاثاء)، أمام منزل وزير التعليم يوآف كيش، في مدينة هود هشارون، وطالبوا بـ«إنقاذ الرهائن».

كما أغلق متظاهرون آخرون الطريق السريع رقم «40» شمالاً الذي يقع بالقرب من تقاطع بيلو، بالإضافة إلى إغلاق الطريق الساحلي جنوباً الواقع بالقرب من تقاطع ياناي بصورة جزئية، حسب ما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أنه بالإضافة إلى ذلك، أغلق المتظاهرون الطريق السريع رقم «1» في منطقة تقاطع نيشاريم.

كما أغلقوا شارع أيالون ساوث الواقع بالقرب من تقاطع «كيه كيه إل»، بالإضافة إلى إغلاقهم أجزاء من الطريقَيْن «1» و«443»، اللذَيْن يربطان تل أبيب والقدس، أمام حركة المرور.

وأُغلق الطريق «40» أمام حركة المرور حول مفترق نان على مشارف رحوفوت، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وفي مستوطنة نيس زيونا، قرأ الناس أسماء الرهائن أمام منزل وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، وحمل العشرات لافتات أمام منزل وزير التعليم يوآف كيش في هود هشارون. وهتف المتظاهرون «أنقذوهم!»، وأطلقوا أبواق السيارات.

وفي أماكن أخرى من المدينة، أغلق المتظاهرون معبر المشاة أمام منزل وزير الاقتصاد نير بركات بسلاسل طويلة من ملصقات بصور الرهائن، وفقاً لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل