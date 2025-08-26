سيول اليمن تحصد الأرواح وتدمر القرى..و تحذيرات من فيضانات أعنف قادمة مظاهرات وغلق عدد من الطرق في إسرائيل للمطالبة بإطلاق سراح الرهائن أكبر صندوق سيادي في العالم يعاقب 5 بنوك إسرائيلية ليلة رعب في غزة: عائلات تُمحى بالكامل تحت أنقاض القصف الإسرائيلي قصف عشوائي ومعارك دامية تودي بحياة مدنيين... وانهيار وشيك للنظام الصحي وسط حصار خانق فى 5 خطوات.. احم محادثاتك على فيسبوك من الاختراق والتجسس أول دولة في العالم تطرد السفير الإيراني وتغلق سفارتها في طهران النفط يتنازل عن أعلى مستوى في أسبوعين وسط ترقب عقوبات أميركية على روسيا واشنطن ترفع العقوبات عن سوريا رسمياً وتعيدها إلى النظام المالي العالمي هيئة الأدوية تعلن تسعيرة موحدة ابتداءً من اليوم
قرر صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر عالميا بأصول تبلغ تريليوني دولار، التخارج من شركة معدات البناء الأمريكية "كاتربيلر" وخمسة بنوك إسرائيلية لأسباب أخلاقية.
البنوك المستبعدة هي هبوعليم، وبنك لئومي، وبنك مزراحي طفحوت، والبنك الدولي الأول لإسرائيل، وإف.آي.بي.آي هولدينجز. وأشار الصندوق إلى أن هذه الشركات تورطت في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مناطق الحرب والصراع.
وأكد مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق أن منتجات "كاتربيلر" تستخدم في هدم غير قانوني وواسع لممتلكات الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وأن الشركة لم تتخذ إجراءات لمنع هذا الاستخدام، مع استمرار استلام إسرائيل لهذه المعدات، مما يشكل خطرا على حقوق الأفراد في النزاعات.
كما أكد الصندوق أن البنوك الإسرائيلية شاركت في دعم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة والقدس الشرقية عن طريق تقديم خدمات مالية ضرورية للبناء في تلك المناطق، وهي انتهاكات اعتبرها الصندوق مخاطر غير مقبولة.
وقبل التخارج، كان الصندوق يمتلك 1.17% من "كاتربيلر" بقيمة 2.1 مليار دولار، و661 مليون دولار موزعة على البنوك الخمسة مجتمعة