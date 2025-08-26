ليلة رعب في غزة: عائلات تُمحى بالكامل تحت أنقاض القصف الإسرائيلي

الثلاثاء 26 أغسطس-آب 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 238

استفاقت غزة فجر اليوم على مجازر جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ تحولت الخيام والمنازل إلى مقابر جماعية لعائلات بأكملها.

فقد استشهد 20 فلسطينياً بينهم نساء وأطفال في قصف عشوائي دموي لم يوفّر نازحين احتموا بخيام بالية ولا أسر نامت في بيوتها.

في دير البلح، تناثرت أشلاء أم وطفلتها بعد استهداف مبنى للنازحين، بينما في القرارة بخان يونس طُمست ملامح أسرة كاملة – أب وأم وأطفالهم الثلاثة – تحت الركام في مشهد يُجسد الإبادة الجماعية.

أما في النصيرات وجباليا والبريج، فقد قصفت المسيّرات الإسرائيلية خيام النازحين وألقت قنابلها فوق رؤوس المدنيين لتخلّف عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.

مدينة غزة لم تسلم هي الأخرى، إذ انهارت مبانٍ بأكملها في حي الصبرة وشارع الجلاء، لتتحول الشقق السكنية إلى توابيت إسمنتية تحتها أناس أحياء يستغيثون بلا مجيب.

هذه المجازر تأتي بعد يوم دامٍ بالأمس شهد استشهاد 61 فلسطينياً، بينهم 14 من طالبي المساعدات و6 صحفيين، بينهم مصور قناة الجزيرة محمد سلامة، في قصف طال مستشفى ناصر بخان يونس، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تنفذ إسرائيل حرب إبادة شاملة ضد غزة بدعم أميركي مباشر، خلّفت حتى الآن أكثر من 62 ألف شهيد، و158 ألف جريح، و9 آلاف مفقود، إلى جانب مجاعة خانقة قتلت مئات المدنيين بينهم عشرات الأطفال.

إنها حرب تُدار بقرار سياسي واضح، حيث تتعمد إسرائيل محو غزة من الوجود بالتجويع، والقصف، والتهجير، وسط صمت عالمي مريب يواطئ القاتل على جريمته.