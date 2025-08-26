قصف عشوائي ومعارك دامية تودي بحياة مدنيين... وانهيار وشيك للنظام الصحي وسط حصار خانق فى 5 خطوات.. احم محادثاتك على فيسبوك من الاختراق والتجسس أول دولة في العالم تطرد السفير الإيراني وتغلق سفارتها في طهران النفط يتنازل عن أعلى مستوى في أسبوعين وسط ترقب عقوبات أميركية على روسيا واشنطن ترفع العقوبات عن سوريا رسمياً وتعيدها إلى النظام المالي العالمي هيئة الأدوية تعلن تسعيرة موحدة ابتداءً من اليوم شبوة تسجل 6 وفيات بسبب سيول الأمطار مليشيا الحوثي تعلن إغلاق المتحف الوطني ومتحف الموروث الشعبي في صنعاء موانئ الخليج شرايين لوجستية تربط التجارة الدولية ما مصير السلاح الإيراني في لبنان واليمن؟
بين نيران المعارك والجوع القاتل تعيش مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور جحيماً يومياً، إذ تتصاعد المعارك بين الجيش وقوات "الدعم السريع" في مختلف المحاور مستخدمة الأسلحة الثقيلة والطيران المسيّر، فيما يحاصر الجوع والمرض آلاف المدنيين العالقين داخل المدينة.
مصادر عسكرية أكدت أن قوات "الدعم السريع" أمطرت الأحياء السكنية ومخيمات النازحين بأكثر من 300 قذيفة هاون و20 قذيفة "هاوتزر"، ما أسفر عن قتلى وجرحى وتصاعد أعمدة الدخان.
وفي المقابل أعلن الجيش صد هجمات شرسة شارك فيها مرتزقة أجانب، مؤكداً تكبيد "الدعم السريع" خسائر فادحة وتدمير آليات قتالية. لكن المعارك ليست وحدها من تحاصر سكان الفاشر، فالموت بات يتربص بهم جوعاً.
فقد توفيت أسرة كاملة بعد تناولها علف الحيوانات (الأمباز) لدرء شبح الجوع، بينما تزايدت موجات النزوح رغم المخاطر المميتة التي تعترض طرق الهروب.
الأوضاع الصحية بدورها وصلت إلى حافة الانهيار، إذ حذرت "شبكة أطباء السودان" من كارثة وشيكة جراء نقص الدم والأدوية، مؤكدة أن حياة المصابين باتت رهينة لتبرع عاجل بالدماء.
وفي ظل الحصار الممتد منذ 15 شهراً، يواصل المدنيون دفع الثمن الأكبر من حياتهم، بينما تحذر منظمات حقوقية من أن ما يجري في الفاشر يرقى إلى "جرائم حرب وتطهير عرقي".