فى 5 خطوات.. احم محادثاتك على فيسبوك من الاختراق والتجسس

مع تزايد الاعتماد على تطبيق "ماسنجر" التابع لفيسبوك للتواصل الشخصي والمهني، أصبح الحفاظ على سرية وأمان المحادثات أمرًا ضروريًا لتجنب الاختراق أو تسريب المعلومات الخاصة، ونرصد خلال السطور التالية 5 خطوات أساسية لضمان حماية محادثاتك:
تفعيل المحادثات السرية (Secret Conversations) يوفّر "ماسنجر" خاصية التشفير من طرف لطرف، بحيث لا يمكن لأحد قراءة الرسائل سوى المرسل والمستقبل، حتى إدارة فيسبوك نفسها.
استخدام كلمة مرور قوية وتفعيل المصادقة الثنائية تأكد من أن كلمة المرور خاصة بك ومعقدة، وفعّل المصادقة الثنائية لإضافة طبقة حماية إضافية عند تسجيل الدخول من أي جهاز جديد.
تأمين الهاتف أو الجهاز المستخدم ضع كلمة مرور أو بصمة على هاتفك، ولا تتركه دون حماية، لأن اختراق الجهاز يفتح الطريق للوصول إلى محادثاتك.
مسح الرسائل الحساسة بانتظام احذف أي محادثات أو بيانات حساسة بمجرد الانتهاء منها، لتقليل فرص استغلالها في حال الوصول إلى الحساب.
الحذر من الروابط المشبوهة لا تضغط على أي رابط يصلك في المحادثات إلا بعد التأكد من مصدره، فالروابط المزيفة وسيلة شائعة لاختراق الحسابات.
ويؤكد الخبراء أن اتباع هذه الخطوات البسيطة لا يضمن فقط حماية الخصوصية، بل يحافظ أيضًا على الأمان الرقمي للمستخدم، في وقت تتزايد فيه محاولات الاحتيال الإلكتروني واستغلال البيانات الشخصية