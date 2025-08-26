النفط يتنازل عن أعلى مستوى في أسبوعين وسط ترقب عقوبات أميركية على روسيا

الثلاثاء 26 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 189

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعدما قفزت بنحو 2% في الجلسة السابقة، إذ يراقب المتعاملون من كثب تطورات الصراع الروسي–الأوكراني لاحتمال تأثيرها على إمدادات الوقود من المنطقة.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بـ16 سنتاً أو 0.23% إلى 68.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بـ16 سنتاً أو 0.25% إلى 64.64 دولار.

وكان كلا الخامَين قد صعد يوم الاثنين إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوعين، حيث تجاوزت عقود غرب تكساس متوسطها المتحرك لمئة يوم.

وقال محللون في شركة IG في مذكرة: «المخاطر على أسعار النفط تبدو مائلة نحو مزيد من المكاسب، خصوصاً إذا حافظ السعر على تداولاته فوق مستوى المقاومة 64–65 دولاراً».

جاء صعود النفط يوم الاثنين مدفوعاً بمخاوف من تعطل الإمدادات، مع استهداف أوكرانيا منشآت الطاقة الروسية، وسط توقعات بفرض عقوبات أميركية إضافية على النفط الروسي.

وقد عطلت الهجمات عمليات معالجة النفط وتصديره في موسكو، وتسببت في نقص البنزين ببعض المناطق الروسية، وجاءت رداً على تقدم موسكو في الخطوط الأمامية وقصفها منشآت الغاز والكهرباء الأوكرانية.

وفي مذكرة للعملاء، قالت «باركليز» يوم الاثنين إن أسعار النفط لا تزال تتحرك ضمن نطاق ضيق وسط تقلبات جيوسياسية وأساسيات متماسكة نسبياً.

وجدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده بفرض عقوبات على روسيا إذا لم يتحقق تقدم نحو اتفاق سلام خلال الأسبوعين المقبلين.

كما يترقب المتعاملون صدور بيانات المخزونات الأميركية من معهد البترول الأميركي (API) في وقتٍ لاحق من اليوم، وسط توقعات بتراجع مخزونات النفط الخام والبنزين، مقابل احتمال زيادة في مخزونات نواتج التقطير