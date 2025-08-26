قصف عشوائي ومعارك دامية تودي بحياة مدنيين... وانهيار وشيك للنظام الصحي وسط حصار خانق فى 5 خطوات.. احم محادثاتك على فيسبوك من الاختراق والتجسس أول دولة في العالم تطرد السفير الإيراني وتغلق سفارتها في طهران النفط يتنازل عن أعلى مستوى في أسبوعين وسط ترقب عقوبات أميركية على روسيا واشنطن ترفع العقوبات عن سوريا رسمياً وتعيدها إلى النظام المالي العالمي هيئة الأدوية تعلن تسعيرة موحدة ابتداءً من اليوم شبوة تسجل 6 وفيات بسبب سيول الأمطار مليشيا الحوثي تعلن إغلاق المتحف الوطني ومتحف الموروث الشعبي في صنعاء موانئ الخليج شرايين لوجستية تربط التجارة الدولية ما مصير السلاح الإيراني في لبنان واليمن؟
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الاثنين، إزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا بشكل رسمي من مدونة القوانين الفيدرالية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من الثلاثاء 26 أغسطس 2025.
وأكدت الوزارة في بيانها أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أجرى التعديلات اللازمة بما يتماشى مع الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 30 يونيو 2025، والذي قضى بإلغاء العقوبات المفروضة على دمشق.
وبموجب القرار، شُطبت أكثر من 500 شخصية وكيان سوري من قائمة العقوبات، بينهم مصرف سوريا المركزي، ما يتيح استئناف التعاملات المالية والتجارية الدولية دون الخوف من العقوبات الأمريكية الثانوية.
كما عاد اسم المصرف السوري للظهور على نظام التحويلات المالية العالمي "سويفت" في مصارف أوروبية وخليجية، في خطوة أولية لإعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي.
وكان ترامب قد أعلن عن هذه الخطوة خلال زيارته إلى الرياض في مايو الماضي ولقائه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، واصفاً القرار بأنه بداية جديدة لمرحلة من التعاون وإعادة الاستقرار إلى سوريا.
يشار إلى أن العقوبات الأمريكية على سوريا بدأت عام 2004 وتوسعت لاحقاً لتشمل "قانون قيصر" عام 2019، قبل أن يتم رفعها الآن بشكل رسمي لأول مرة منذ أكثر من عقدين.