هيئة الأدوية تعلن تسعيرة موحدة ابتداءً من اليوم

الإثنين 25 أغسطس-آب 2025 / مأرب برس- عدن

أعلنت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، بالعاصمة المؤقتة عدن، عن بدء العمل بالتسعيرة الرسمية الجديدة والمعتمدة للأدوية في جميع الأسواق المحلية ابتداءً من اليوم الاثنين، الموافق 25 أغسطس 2025م وذلك في إطار الجهود المبذولة لتنظيم السوق الدوائية وضمان حصول المواطنين على الأدوية بأسعار عادلة ومعقولة.

وأكدت الهيئة في بيان، أن هذا الإجراء يأتي استجابة للتوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، وقرار البنك المركزي اليمني بشأن تحديد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني وهو ما انعكس بشكل مباشر على عملية تسعير الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة..مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من التلاعب بالأسعار وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأوضحت الهيئة العليا للأدوية، أن التسعيرة الرسمية المعلنة ملزمة لجميع الشركات الدوائية والمصانع المحلية، ومستوردي وتجار الجملة والصيدليات..مؤكدة أنها ستعمل على متابعة تنفيذ الالتزام الكامل بالأسعار الجديدة من خلال فرق التفتيش والرقابة التابعة لها في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة.

كما شددت الهيئة ،على أن الأسعار الجديدة جاءت مخفضة مقارنة بالفترات السابقة بما يضمن توفر الأدوية الأساسية والضرورية بأسعار مناسبة ويحقق التوازن بين المستوردين والمستهلكين وذلك حفاظاً على استقرار السوق وضمان وصول العلاج إلى المرضى دون عناء.

وأشارت الهيئة ، الى أن أي مخالفة أو امتناع عن الالتزام بالتسعيرة الرسمية سيُعرض مرتكبيها للإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة... داعيةً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو محاولات استغلال عبر القنوات الرسمية المخصصة لاستقبال الشكاوى.

وجددت الهيئة في ختام بيانها، التأكيد على أن خدمة المواطن تظل على رأس أولوياتها، وأنها ماضية في تنفيذ خططها الرامية إلى ضبط السوق الدوائية وتعزيز الشفافية بما يكفل توفير الأدوية بجودة عالية وأسعار عادلة..مشيدة في الوقت ذاته بدور كافة شركائها في هذا الجانب من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.