شبوة تسجل 6 وفيات بسبب سيول الأمطار

الإثنين 25 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 355

أودت موجة الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدتها محافظة شبوة، جنوبي شرق البلاد خلال الساعات الماضية بحياة ستة أشخاص في مديريات بيحان وعسيلان والطلح، إلى جانب خسائر مادية واسعة شملت جرف ثلاث سيارات وتضرر طرقات وشبكات كهرباء وممتلكات خاصة وأراضٍ زراعية.

ووفق مكتب الإعلام في شبوة، فقد تدفقت السيول الكبيرة مساء الأحد وصباح الاثنين في عدد من الأودية الرئيسة، أبرزها أودية بيحان، جردان، عرماء، وخورة، ما ضاعف من حجم الأضرار التي طالت قطاعات الزراعة والبنية التحتية.

ووجه محافظ شبوة، عوض بن الوزير، الجهات المختصة بسرعة رصد الأضرار ورفع تقارير عاجلة لاتخاذ المعالجات اللازمة، مؤكداً أن سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم تمثل أولوية قصوى للسلطة المحلية.

وجدد مركز الإنذار المبكر تحذيراته من استمرار الحالة الجوية المصحوبة بأمطار غزيرة وجريان للسيول في شبوة وعدد من المحافظات الأخرى، داعياً المواطنين إلى تجنب بطون الأودية وعدم المجازفة بعبور الطرقات أثناء تدفق السيول، والتقيد بالإرشادات الرسمية للحفاظ على الأرواح والممتلكات.