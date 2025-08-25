مليشيا الحوثي تعلن إغلاق المتحف الوطني ومتحف الموروث الشعبي في صنعاء

الإثنين 25 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

في خطوة تعكس حجم الانهيار الإداري والمالي الذي تعانيه المؤسسات الثقافية تحت سيطرة مليشيا الحوثي، أعلنت الهيئة العامة للآثار والمتاحف، اليوم، عن إغلاق المتحف الوطني ومتحف الموروث الشعبي في العاصمة صنعاء، نتيجة عجزها عن تغطية النفقات التشغيلية، بما في ذلك أجور الموظفين وفواتير الكهرباء.

الهيئة أعربت في بيان رسمي عن أسفها لهذا الإغلاق القسري، مؤكدة أنه جاء خارجًا عن إرادتها، وسط غياب أي دعم أو تدخل من الجهات المسيطرة على العاصمة لمعالجة الأزمة.

مصادر مطلعة أكدت أن مليشيا الحوثي تواصل تجاهلها المتعمد للقطاع الثقافي، وتوجه الموارد نحو تمويل أنشطتها العسكرية والدعائية، في حين تُترك المؤسسات الوطنية، بما فيها المتاحف، تواجه مصير الإغلاق والاندثار.

ويحذر خبراء من أن استمرار هذا الإهمال قد يؤدي إلى فقدان جزء كبير من التراث اليمني، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعزيز الهوية الثقافية والحفاظ على الذاكرة التاريخية وسط الأزمات المتلاحقة.