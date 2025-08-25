وزير الدفاع يشيد بجهود محور الغيضة: حصن الجمهورية في وجه التهريب والإرهاب

الإثنين 25 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أشاد وزير الدفاع، الفريق الركن محسن محمد الداعري، بالجهود النوعية التي تبذلها قوات محور الغيضة في تأمين البوابة الشرقية للجمهورية اليمنية، والتصدي لمحاولات تهريب الأسلحة والمخدرات التي تنشط فيها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقده الوزير مع قيادة المحور وقيادات الألوية والوحدات التابعة له، حيث ثمّن الدور الحيوي الذي تضطلع به القوات العسكرية في مواجهة المخاطر الأمنية، وفي مقدمتها الحرب الممنهجة التي تشنها المليشيات الحوثية على الشباب اليمني، عبر الزج بهم في جبهات الموت أو إغراقهم في مستنقع المخدرات والممنوعات.

وأكد الفريق الداعري على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق والانسجام بين مختلف الوحدات العسكرية، مشددًا على أهمية رفع مستوى التدريب والجاهزية القتالية والإعداد العملياتي في كافة المستويات، بما يضمن قدرة القوات على مواجهة التحديات المتصاعدة بكفاءة واقتدار.

واستمع وزير الدفاع إلى عرض تفصيلي من القيادات العسكرية حول الوضع الميداني لقوات المحور، والجهود المبذولة لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تم استعراض أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه الوحدات، إلى جانب الاحتياجات الملحة لتعزيز الجاهزية وتنفيذ المهام العسكرية بكفاءة عالية.