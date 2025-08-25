شباب تعز يخرجون عن صمتهم ويعلنون المواجهة بالصوت العالي: أنقذوا الجيش الوطني رابطة أمهات المختطفين في اليمن تُحاصر صمت العالم وتوجه رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن الحوثيون يفرجون عن محامٍي حنتوس بعد إخفائه قسرًا: الكشف عن انتهاكات أمنية وقضائية تضرر 180 أسرة في الحديدة وحجة جراء الأمطار فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية قد تحدث خلال الأيام القادمة باليمن.. الفاو تحذر وتكشف عن أكثر المحافظات عرضة للفيضانات حصيلة جديدة بضحايا غارات الكيان الإسرائيلي على صنعاء ما بعد اطلاق صاروخ الحوثيين ''العنقودي''.. تحول خطير في المواجهة و إسرائيل تُصعد في اليمن صاروخ غامض يهز إسرائيل.. سلاح غير مسبوق بيد الحوثيين يكشف عن مفاجأة خطيرة إسرائيل بدأت مخطط تدمير غزة من 3 محاور.. تفاصيل الشرع يفاجئ الجميع: يطوي صفحة الصراع مع حزب الله ويدعو لعلاقة جديدة مع لبنان
في مشهد احتجاجي غاضب، نظم العشرات من شباب محافظة تعز، اليوم الاثنين، وقفة أمام مبنى المحافظة، تضامنًا مع أفراد الجيش الوطني المرابطين في الجبهات، مطالبين بإنصافهم ماليًا وإعلاميًا، ووقف ما وصفوه بسياسة التهميش والإقصاء التي تطال منتسبي الجيش في تعز منذ سنوات.
المحتجون رفعوا لافتات تطالب بصرف المرتبات المتأخرة بشكل منتظم، وإعادة الاعتبار للجنود الذين يقاتلون في ظروف بالغة القسوة منذ أكثر من عقد، دون دعم حقيقي من الدولة، محذرين من أن استمرار هذا التجاهل قد يؤدي إلى انهيار الجبهات العسكرية في المحافظة.
وفي بيان صادر عن الوقفة، عبّر الشباب عن استيائهم من حرمان الجنود من أبسط حقوقهم المعيشية، في ظل غياب واضح لدور الحكومة والسلطة المحلية، مؤكدين أن ما يُصرف من مستحقات لا يغطي الحد الأدنى من احتياجات الجنود وأسرهم، بينما تُهدر موارد المحافظة على بنود لا تخدم معركة استعادة الدولة.
البيان أشار إلى وجود تمييز صارخ في التعامل مع منتسبي المؤسسة العسكرية في تعز مقارنة بمناطق أخرى، في مخالفة صريحة لمبدأ العدالة والمساواة داخل الجيش الوطني.
كما عبّر المحتجون عن قلقهم من الوضع المتدهور في الجبهات، مستندين إلى مذكرة رسمية صادرة عن قيادة محور تعز العسكري، أفادت بأن الدعم المالي والعسكري لا يغطي سوى 20% من الاحتياجات، وأن أكثر من 17 ألف جندي لا يتقاضون رواتبهم، فيما لا يتجاوز ما يُصرف فعليًا نسبة 10% من المستحقات.
واعتبر البيان أن حملات التشويه الإعلامي التي تستهدف الجيش الوطني في تعز، ما هي إلا محاولة للتغطية على فشل السلطة المحلية، داعين إلى توجيه الموارد لدعم صمود الجبهات بدلًا من إنفاقها على نفقات غير ضرورية.
وفي ختام الوقفة، شدد شباب تعز على أن تجاهل مطالب الجنود يهدد بتقويض الجبهات ويضعف مناعة المحافظة في مواجهة المشروع الانقلابي، مؤكدين أن الجنود الذين قدموا التضحيات الجسام يمثلون صمام أمان للدولة الاتحادية، وأن المساس بهم يصب في مصلحة المليشيات المسلحة وأعداء الجمهورية.