شباب تعز يخرجون عن صمتهم ويعلنون المواجهة بالصوت العالي: أنقذوا الجيش الوطني

الإثنين 25 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 66

في مشهد احتجاجي غاضب، نظم العشرات من شباب محافظة تعز، اليوم الاثنين، وقفة أمام مبنى المحافظة، تضامنًا مع أفراد الجيش الوطني المرابطين في الجبهات، مطالبين بإنصافهم ماليًا وإعلاميًا، ووقف ما وصفوه بسياسة التهميش والإقصاء التي تطال منتسبي الجيش في تعز منذ سنوات.

المحتجون رفعوا لافتات تطالب بصرف المرتبات المتأخرة بشكل منتظم، وإعادة الاعتبار للجنود الذين يقاتلون في ظروف بالغة القسوة منذ أكثر من عقد، دون دعم حقيقي من الدولة، محذرين من أن استمرار هذا التجاهل قد يؤدي إلى انهيار الجبهات العسكرية في المحافظة.

وفي بيان صادر عن الوقفة، عبّر الشباب عن استيائهم من حرمان الجنود من أبسط حقوقهم المعيشية، في ظل غياب واضح لدور الحكومة والسلطة المحلية، مؤكدين أن ما يُصرف من مستحقات لا يغطي الحد الأدنى من احتياجات الجنود وأسرهم، بينما تُهدر موارد المحافظة على بنود لا تخدم معركة استعادة الدولة.

البيان أشار إلى وجود تمييز صارخ في التعامل مع منتسبي المؤسسة العسكرية في تعز مقارنة بمناطق أخرى، في مخالفة صريحة لمبدأ العدالة والمساواة داخل الجيش الوطني.

كما عبّر المحتجون عن قلقهم من الوضع المتدهور في الجبهات، مستندين إلى مذكرة رسمية صادرة عن قيادة محور تعز العسكري، أفادت بأن الدعم المالي والعسكري لا يغطي سوى 20% من الاحتياجات، وأن أكثر من 17 ألف جندي لا يتقاضون رواتبهم، فيما لا يتجاوز ما يُصرف فعليًا نسبة 10% من المستحقات.

واعتبر البيان أن حملات التشويه الإعلامي التي تستهدف الجيش الوطني في تعز، ما هي إلا محاولة للتغطية على فشل السلطة المحلية، داعين إلى توجيه الموارد لدعم صمود الجبهات بدلًا من إنفاقها على نفقات غير ضرورية.

وفي ختام الوقفة، شدد شباب تعز على أن تجاهل مطالب الجنود يهدد بتقويض الجبهات ويضعف مناعة المحافظة في مواجهة المشروع الانقلابي، مؤكدين أن الجنود الذين قدموا التضحيات الجسام يمثلون صمام أمان للدولة الاتحادية، وأن المساس بهم يصب في مصلحة المليشيات المسلحة وأعداء الجمهورية.