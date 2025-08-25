شباب تعز يخرجون عن صمتهم ويعلنون المواجهة بالصوت العالي: أنقذوا الجيش الوطني رابطة أمهات المختطفين في اليمن تُحاصر صمت العالم وتوجه رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن الحوثيون يفرجون عن محامٍي حنتوس بعد إخفائه قسرًا: الكشف عن انتهاكات أمنية وقضائية تضرر 180 أسرة في الحديدة وحجة جراء الأمطار فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية قد تحدث خلال الأيام القادمة باليمن.. الفاو تحذر وتكشف عن أكثر المحافظات عرضة للفيضانات حصيلة جديدة بضحايا غارات الكيان الإسرائيلي على صنعاء ما بعد اطلاق صاروخ الحوثيين ''العنقودي''.. تحول خطير في المواجهة و إسرائيل تُصعد في اليمن صاروخ غامض يهز إسرائيل.. سلاح غير مسبوق بيد الحوثيين يكشف عن مفاجأة خطيرة إسرائيل بدأت مخطط تدمير غزة من 3 محاور.. تفاصيل الشرع يفاجئ الجميع: يطوي صفحة الصراع مع حزب الله ويدعو لعلاقة جديدة مع لبنان
في خطوة إنسانية جديدة، وجهت رابطة أمهات المختطفين رسالة رسمية إلى بعثة جمهورية بنما لدى الأمم المتحدة، بمناسبة تسلّمها رئاسة مجلس الأمن لشهر أغسطس 2025، طالبت فيها بتحريك ملف المختطفين والمخفيين قسرًا في اليمن، الذي يواجه جمودًا قاتلًا منذ أكثر من عامين.
الرسالة جاءت ضمن حملة "أنقذوا المختطفين"، وناشدت الرابطة مجلس الأمن الدولي بالضغط على جميع أطراف النزاع لتنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن تبادل الأسرى وفق مبدأ "الكل مقابل الكل"، دون شروط أو مماطلة.
وأوضحت الرابطة أن أكثر من 1043 مدنيًا لا يزالون محتجزين لدى أطراف النزاع، بينهم 821 لدى جماعة الحوثي، في ظروف قاسية وانتهاكات مستمرة، وسط غياب أي تقدم ملموس في الملف، واستمرار الاعتقالات التعسفية التي تطال المدنيين.
وأكدت الرابطة أن معالجة هذا الملف تمثل بوابة أساسية لتحقيق العدالة وبناء الثقة نحو السلام، داعية مجلس الأمن إلى التدخل العاجل لإنهاء معاناة الضحايا وأسرهم، وإعادة الاعتبار لقيم الإنسانية والعدالة التي يتجاهلها الواقع اليمني يومًا بعد آخر.