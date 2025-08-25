رابطة أمهات المختطفين في اليمن تُحاصر صمت العالم وتوجه رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن

الإثنين 25 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

في خطوة إنسانية جديدة، وجهت رابطة أمهات المختطفين رسالة رسمية إلى بعثة جمهورية بنما لدى الأمم المتحدة، بمناسبة تسلّمها رئاسة مجلس الأمن لشهر أغسطس 2025، طالبت فيها بتحريك ملف المختطفين والمخفيين قسرًا في اليمن، الذي يواجه جمودًا قاتلًا منذ أكثر من عامين.

الرسالة جاءت ضمن حملة "أنقذوا المختطفين"، وناشدت الرابطة مجلس الأمن الدولي بالضغط على جميع أطراف النزاع لتنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن تبادل الأسرى وفق مبدأ "الكل مقابل الكل"، دون شروط أو مماطلة.

وأوضحت الرابطة أن أكثر من 1043 مدنيًا لا يزالون محتجزين لدى أطراف النزاع، بينهم 821 لدى جماعة الحوثي، في ظروف قاسية وانتهاكات مستمرة، وسط غياب أي تقدم ملموس في الملف، واستمرار الاعتقالات التعسفية التي تطال المدنيين.

وأكدت الرابطة أن معالجة هذا الملف تمثل بوابة أساسية لتحقيق العدالة وبناء الثقة نحو السلام، داعية مجلس الأمن إلى التدخل العاجل لإنهاء معاناة الضحايا وأسرهم، وإعادة الاعتبار لقيم الإنسانية والعدالة التي يتجاهلها الواقع اليمني يومًا بعد آخر.