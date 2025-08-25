الحوثيون يفرجون عن محامٍي حنتوس بعد إخفائه قسرًا: الكشف عن انتهاكات أمنية وقضائية

الإثنين 25 أغسطس-آب 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أفرجت جماعة الحوثي الارهابية عن المحامي هاني سعد غازي بعد يومين من الإخفاء القسري في محافظة ريمة، إثر اعتقاله أثناء متابعته توجيهات النائب العام المتعلقة بالسماح بزيارة معتقلي أسرة آل حنتوس.

ووفقًا لمصادر مقربة من الأسرة، فإن مدير أمن محافظة ريمة، العميد حاشد الحباري، هو من أمر باعتقال غازي وإخفائه، قبل أن تصدر توجيهات عليا من قيادة الجماعة في صنعاء بالإفراج عنه. المصادر ذاتها أفادت بأن الحباري اشترط على المحامي عدم الاستمرار في متابعة القضية أو الترافع فيها.

نقيب المحامين اليمنيين، عبد الله محمد راجح، وصف اعتقال غازي بأنه "إساءة للدولة وامتهان للقانون"، مشددًا على أن الدفاع عن أي متهم، مهما كانت التهمة، هو حق دستوري وقانوني لا يجوز المساس به.

في المقابل، تعهّد عدد من المحامين من مختلف المكاتب القانونية بمواصلة متابعة قضية معتقلي آل حنتوس، معتبرين أن الدفاع عنهم واجب قانوني وإنساني حتى تتضح ملابسات الاعتقال والمسؤولين عن الأحداث المرتبطة بها.

وتعود جذور القضية إلى مقتل الشيخ صالح حنتوس، الداعية ومعلم القرآن الكريم، مساء الثلاثاء 1 يوليو/تموز 2025، في مديرية السلفية بمحافظة ريمة، بعد أن حاصرت قوة تابعة للحوثيين منزله بعشرات الأطقم وقصفته، ما أدى إلى إصابته ووفاته لاحقًا، وإصابة زوجته، وتضرر المنزل، بحسب روايات عائلية وشهود عيان.

وتشير المعلومات إلى أن الحملة جاءت على خلفية استمرار الشيخ حنتوس في تعليم القرآن ورفضه مناهج الجماعة، منذ إغلاق مدرسة "الرضوان" لتحفيظ القرآن عام 2022. أعقب الحادثة حملة اعتقالات طالت عددًا من أقاربه.