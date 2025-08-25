شباب تعز يخرجون عن صمتهم ويعلنون المواجهة بالصوت العالي: أنقذوا الجيش الوطني رابطة أمهات المختطفين في اليمن تُحاصر صمت العالم وتوجه رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن الحوثيون يفرجون عن محامٍي حنتوس بعد إخفائه قسرًا: الكشف عن انتهاكات أمنية وقضائية تضرر 180 أسرة في الحديدة وحجة جراء الأمطار فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية قد تحدث خلال الأيام القادمة باليمن.. الفاو تحذر وتكشف عن أكثر المحافظات عرضة للفيضانات حصيلة جديدة بضحايا غارات الكيان الإسرائيلي على صنعاء ما بعد اطلاق صاروخ الحوثيين ''العنقودي''.. تحول خطير في المواجهة و إسرائيل تُصعد في اليمن صاروخ غامض يهز إسرائيل.. سلاح غير مسبوق بيد الحوثيين يكشف عن مفاجأة خطيرة إسرائيل بدأت مخطط تدمير غزة من 3 محاور.. تفاصيل الشرع يفاجئ الجميع: يطوي صفحة الصراع مع حزب الله ويدعو لعلاقة جديدة مع لبنان
أفرجت جماعة الحوثي الارهابية عن المحامي هاني سعد غازي بعد يومين من الإخفاء القسري في محافظة ريمة، إثر اعتقاله أثناء متابعته توجيهات النائب العام المتعلقة بالسماح بزيارة معتقلي أسرة آل حنتوس.
ووفقًا لمصادر مقربة من الأسرة، فإن مدير أمن محافظة ريمة، العميد حاشد الحباري، هو من أمر باعتقال غازي وإخفائه، قبل أن تصدر توجيهات عليا من قيادة الجماعة في صنعاء بالإفراج عنه. المصادر ذاتها أفادت بأن الحباري اشترط على المحامي عدم الاستمرار في متابعة القضية أو الترافع فيها.
نقيب المحامين اليمنيين، عبد الله محمد راجح، وصف اعتقال غازي بأنه "إساءة للدولة وامتهان للقانون"، مشددًا على أن الدفاع عن أي متهم، مهما كانت التهمة، هو حق دستوري وقانوني لا يجوز المساس به.
في المقابل، تعهّد عدد من المحامين من مختلف المكاتب القانونية بمواصلة متابعة قضية معتقلي آل حنتوس، معتبرين أن الدفاع عنهم واجب قانوني وإنساني حتى تتضح ملابسات الاعتقال والمسؤولين عن الأحداث المرتبطة بها.
وتعود جذور القضية إلى مقتل الشيخ صالح حنتوس، الداعية ومعلم القرآن الكريم، مساء الثلاثاء 1 يوليو/تموز 2025، في مديرية السلفية بمحافظة ريمة، بعد أن حاصرت قوة تابعة للحوثيين منزله بعشرات الأطقم وقصفته، ما أدى إلى إصابته ووفاته لاحقًا، وإصابة زوجته، وتضرر المنزل، بحسب روايات عائلية وشهود عيان.
وتشير المعلومات إلى أن الحملة جاءت على خلفية استمرار الشيخ حنتوس في تعليم القرآن ورفضه مناهج الجماعة، منذ إغلاق مدرسة "الرضوان" لتحفيظ القرآن عام 2022. أعقب الحادثة حملة اعتقالات طالت عددًا من أقاربه.