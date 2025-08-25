تضرر 180 أسرة في الحديدة وحجة جراء الأمطار فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية قد تحدث خلال الأيام القادمة باليمن.. الفاو تحذر وتكشف عن أكثر المحافظات عرضة للفيضانات حصيلة جديدة بضحايا غارات الكيان الإسرائيلي على صنعاء ما بعد اطلاق صاروخ الحوثيين ''العنقودي''.. تحول خطير في المواجهة و إسرائيل تُصعد في اليمن صاروخ غامض يهز إسرائيل.. سلاح غير مسبوق بيد الحوثيين يكشف عن مفاجأة خطيرة إسرائيل بدأت مخطط تدمير غزة من 3 محاور.. تفاصيل الشرع يفاجئ الجميع: يطوي صفحة الصراع مع حزب الله ويدعو لعلاقة جديدة مع لبنان واتساب تطور ميزة شبيهة بالبريد الصوتي للمكالمات الفائتة أول آيفون قابل للطي يصل العام المقبل بأربع كاميرات ومودم من تطوير أبل أسعار الذهب تهبط من أعلى مستوى لها في أسبوعين بضغط من ارتفاع الدولار
تضررت 180 أسرة شمال غربي اليمن جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة أمس، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).
وأكدت المفوضية في حسابها على منصة "إكس" أن فرقها الميدانية باشرت عمليات الاستجابة الطارئة في محافظة الحديدة ومديرية عبس بمحافظة حجة.
وقالت المفوضية إن التقييمات الأولية أظهرت حجم الضرر الذي لحق بالأسر، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لتوفير مساعدات إنسانية عاجلة لها.