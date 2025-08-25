تضرر 180 أسرة في الحديدة وحجة جراء الأمطار

الإثنين 25 أغسطس-آب 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

تضررت 180 أسرة شمال غربي اليمن جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة أمس، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).

وأكدت المفوضية في حسابها على منصة "إكس" أن فرقها الميدانية باشرت عمليات الاستجابة الطارئة في محافظة الحديدة ومديرية عبس بمحافظة حجة.

وقالت المفوضية إن التقييمات الأولية أظهرت حجم الضرر الذي لحق بالأسر، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لتوفير مساعدات إنسانية عاجلة لها.