حصيلة جديدة بضحايا غارات الكيان الإسرائيلي على صنعاء

الإثنين 25 أغسطس-آب 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- صنعاء

أسفرت الغارات الإسرائيلية، مساء أمس الأحد 24 أغسطس 2025، على عدد من الأهداف في العاصمة صنعاء، عن مقتل وإصابة 92 شخصاً، حيث أعلنت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين سقوط "ستة شهداء و86 مصاباً، ومن بين الجرحى 7 أطفال و3 نساء، و21 حالةً حرجةً".

الغارات التي استهدفت المجمع الرئاسي ومحطة وقود تابعة لشركة النفط ومحطتَي كهرباء، فضلاً عن مبنى أمن أمانة العاصمة، خلّفت دماراً كبيراً، وفق ما تُظهره مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيّما في محطة شركة النفط.

ووفق مصادر محلية، تم تدمير خزانات وقود تابعة للشركة كلياً، اضافة الى احتراق ناقلة نفط، كانت قرب موقع الاستهداف.

وأوضحت المصادر، أن معظم الضحايا سقطوا في محيط شركة النفط الواقعة في شارع الستين غربي العاصمة.