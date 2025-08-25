تضرر 180 أسرة في الحديدة وحجة جراء الأمطار فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية قد تحدث خلال الأيام القادمة باليمن.. الفاو تحذر وتكشف عن أكثر المحافظات عرضة للفيضانات حصيلة جديدة بضحايا غارات الكيان الإسرائيلي على صنعاء ما بعد اطلاق صاروخ الحوثيين ''العنقودي''.. تحول خطير في المواجهة و إسرائيل تُصعد في اليمن صاروخ غامض يهز إسرائيل.. سلاح غير مسبوق بيد الحوثيين يكشف عن مفاجأة خطيرة إسرائيل بدأت مخطط تدمير غزة من 3 محاور.. تفاصيل الشرع يفاجئ الجميع: يطوي صفحة الصراع مع حزب الله ويدعو لعلاقة جديدة مع لبنان واتساب تطور ميزة شبيهة بالبريد الصوتي للمكالمات الفائتة أول آيفون قابل للطي يصل العام المقبل بأربع كاميرات ومودم من تطوير أبل أسعار الذهب تهبط من أعلى مستوى لها في أسبوعين بضغط من ارتفاع الدولار
أسفرت الغارات الإسرائيلية، مساء أمس الأحد 24 أغسطس 2025، على عدد من الأهداف في العاصمة صنعاء، عن مقتل وإصابة 92 شخصاً، حيث أعلنت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين سقوط "ستة شهداء و86 مصاباً، ومن بين الجرحى 7 أطفال و3 نساء، و21 حالةً حرجةً".
الغارات التي استهدفت المجمع الرئاسي ومحطة وقود تابعة لشركة النفط ومحطتَي كهرباء، فضلاً عن مبنى أمن أمانة العاصمة، خلّفت دماراً كبيراً، وفق ما تُظهره مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيّما في محطة شركة النفط.
ووفق مصادر محلية، تم تدمير خزانات وقود تابعة للشركة كلياً، اضافة الى احتراق ناقلة نفط، كانت قرب موقع الاستهداف.
وأوضحت المصادر، أن معظم الضحايا سقطوا في محيط شركة النفط الواقعة في شارع الستين غربي العاصمة.