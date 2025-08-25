صاروخ غامض يهز إسرائيل.. سلاح غير مسبوق بيد الحوثيين يكشف عن مفاجأة خطيرة إسرائيل بدأت مخطط تدمير غزة من 3 محاور.. تفاصيل الشرع يفاجئ الجميع: يطوي صفحة الصراع مع حزب الله ويدعو لعلاقة جديدة مع لبنان واتساب تطور ميزة شبيهة بالبريد الصوتي للمكالمات الفائتة أول آيفون قابل للطي يصل العام المقبل بأربع كاميرات ومودم من تطوير أبل أسعار الذهب تهبط من أعلى مستوى لها في أسبوعين بضغط من ارتفاع الدولار بمشاركة أمريكية.. دولة عربية تستضيف أكبر مناورات في الشرق الأوسط عالم يفجر مفاجأة كبرى عن منشأ كورونا ويحدد دولة عظمى صدرت الفيروس للعالم مقتل وإصابة أكثر من 30 شخصًا في الغارات الإسرائيلية على صنعاء وسط حضور جماهيري كبير: المؤتمر الشعبي يحتفل بـ43 عامًا من النضال تحت شعار معركة الخلاص والبناء
في سابقة هي الأولى من نوعها، أكد الجيش الإسرائيلي أن الحوثيين أطلقوا يوم الجمعة الماضي صاروخاً يحمل رأساً حربياً متشعباً باتجاه إسرائيل، ليتحول إلى تهديد جديد ومعقد يصعب على منظومات الدفاع اعتراضه.
ووفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد كشف التحقيق الأولي أن الصاروخ تفرع إلى 22 قنبلة صغيرة بعد اختراقه الأجواء، ما تسبب في سقوط شظايا بمناطق مأهولة قرب تل أبيب وأدى إلى إصابات بين المدنيين.
مسؤول عسكري إسرائيلي صرّح لوكالة "أسوشيتد برس" بأن التقنية المستخدمة شبيهة بالذخائر العنقودية، ويُرجّح أن مصدرها دعم إيراني مباشر للحوثيين.
في المقابل، ردت إسرائيل بهجوم جوي مكثف استهدف محطات للطاقة والمشتقات النفطية جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات.
الهجوم يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة، حيث يبدو أن قواعد الاشتباك التقليدية بدأت تتغير مع دخول هذا السلاح الغامض إلى ساحة الصراع.