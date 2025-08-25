صاروخ غامض يهز إسرائيل.. سلاح غير مسبوق بيد الحوثيين يكشف عن مفاجأة خطيرة

الإثنين 25 أغسطس-آب 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -خاص

عدد القراءات 51

في سابقة هي الأولى من نوعها، أكد الجيش الإسرائيلي أن الحوثيين أطلقوا يوم الجمعة الماضي صاروخاً يحمل رأساً حربياً متشعباً باتجاه إسرائيل، ليتحول إلى تهديد جديد ومعقد يصعب على منظومات الدفاع اعتراضه.

ووفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد كشف التحقيق الأولي أن الصاروخ تفرع إلى 22 قنبلة صغيرة بعد اختراقه الأجواء، ما تسبب في سقوط شظايا بمناطق مأهولة قرب تل أبيب وأدى إلى إصابات بين المدنيين.

مسؤول عسكري إسرائيلي صرّح لوكالة "أسوشيتد برس" بأن التقنية المستخدمة شبيهة بالذخائر العنقودية، ويُرجّح أن مصدرها دعم إيراني مباشر للحوثيين.

في المقابل، ردت إسرائيل بهجوم جوي مكثف استهدف محطات للطاقة والمشتقات النفطية جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات.

الهجوم يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة، حيث يبدو أن قواعد الاشتباك التقليدية بدأت تتغير مع دخول هذا السلاح الغامض إلى ساحة الصراع.