إسرائيل بدأت مخطط تدمير غزة من 3 محاور.. تفاصيل

الإثنين 25 أغسطس-آب 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن إسرائيل شرعت فعلياً في تنفيذ خطتها لتدمير مدينة غزة بشكل كامل عبر عمليات عسكرية متزامنة من الجنوب والشرق والشمال، ضمن ما وصفه بـ"مرحلة جديدة من جريمة الإبادة الجماعية" المستمرة منذ نحو عامين.

وأشار البيان إلى أن العملية، التي أُعلن عنها رسمياً تحت اسم "عربات جدعون 2"، تهدف إلى محو غزة وإخضاعها للسيطرة العسكرية الكاملة، في وقت يعيش فيه أكثر من مليون شخص محاصرين داخل أقل من ثلث مساحتها ومهددين بالتهجير القسري نحو الجنوب.