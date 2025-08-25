صاروخ غامض يهز إسرائيل.. سلاح غير مسبوق بيد الحوثيين يكشف عن مفاجأة خطيرة إسرائيل بدأت مخطط تدمير غزة من 3 محاور.. تفاصيل الشرع يفاجئ الجميع: يطوي صفحة الصراع مع حزب الله ويدعو لعلاقة جديدة مع لبنان واتساب تطور ميزة شبيهة بالبريد الصوتي للمكالمات الفائتة أول آيفون قابل للطي يصل العام المقبل بأربع كاميرات ومودم من تطوير أبل أسعار الذهب تهبط من أعلى مستوى لها في أسبوعين بضغط من ارتفاع الدولار بمشاركة أمريكية.. دولة عربية تستضيف أكبر مناورات في الشرق الأوسط عالم يفجر مفاجأة كبرى عن منشأ كورونا ويحدد دولة عظمى صدرت الفيروس للعالم مقتل وإصابة أكثر من 30 شخصًا في الغارات الإسرائيلية على صنعاء وسط حضور جماهيري كبير: المؤتمر الشعبي يحتفل بـ43 عامًا من النضال تحت شعار معركة الخلاص والبناء
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن إسرائيل شرعت فعلياً في تنفيذ خطتها لتدمير مدينة غزة بشكل كامل عبر عمليات عسكرية متزامنة من الجنوب والشرق والشمال، ضمن ما وصفه بـ"مرحلة جديدة من جريمة الإبادة الجماعية" المستمرة منذ نحو عامين.
وأشار البيان إلى أن العملية، التي أُعلن عنها رسمياً تحت اسم "عربات جدعون 2"، تهدف إلى محو غزة وإخضاعها للسيطرة العسكرية الكاملة، في وقت يعيش فيه أكثر من مليون شخص محاصرين داخل أقل من ثلث مساحتها ومهددين بالتهجير القسري نحو الجنوب.