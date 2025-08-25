الشرع يفاجئ الجميع: يطوي صفحة الصراع مع حزب الله ويدعو لعلاقة جديدة مع لبنان

الإثنين 25 أغسطس-آب 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

في تحول لافت ومفاجئ، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع خلال استقباله وفدًا إعلاميًا عربيًا بدمشق، أنه تجاوز ما وصفه بـ"الخطأ الكبير" الذي ارتكبه حزب الله بحق سوريا، مؤكداً أنه لم يختر طريق الانتقام بعد تحرير دمشق، بل طريق المصالحة وفتح صفحة جديدة.

الشرع شدد على أن حقبة الاستقواء بسوريا لتصفية حسابات داخلية في لبنان قد انتهت، مشيرًا إلى أن العلاقة بين البلدين من الآن فصاعدًا يجب أن تقوم على أساس دولة مع دولة، بما يحقق الاستقرار والمصالح الاقتصادية المشتركة.

وأوضح أن لبنان عانى كثيرًا من سياسات الماضي، مؤكداً أن "سوريا اليوم فرصة ذهبية للبنان للاستفادة من نهضتها، وإلا فإن خسارته ستكون كبيرة".

كما دعا الشرع إلى تكامل اقتصادي واسع بين دول المنطقة، معلنًا استعداده لاتخاذ أي قرارات أو توقيع اتفاقيات تعزز مصالح سوريا وجوارها. وختم بقوله: "آن الأوان لتحرير الذاكرة من الإرث الثقيل، وكتابة تاريخ جديد للعلاقات اللبنانية السورية".