واتساب تطور ميزة شبيهة بالبريد الصوتي للمكالمات الفائتة

في الشهر الماضي، ترددت أخبار عن تطوير واتساب لميزة تتيح للمستخدمين تعيين تذكيرات للمكالمات الفائتة.
والآن، كشف موقع WABetaInfo أن الشركة المملوكة لـ Meta تعمل على ميزة شبيهة بالبريد الصوتي لهذه المكالمات.
وقد تم رصد تطوير هذه الميزة في النسخة التجريبية 2.25.23.21 من واتساب لأجهزة أندرويد.
وتعمل الميزة الجديدة بحيث إذا أجريت مكالمة صوتية لشخص ما ولم يرد، سيظهر على الشاشة اختصار “تسجيل رسالة صوتية” بجانب زري “إعادة الاتصال” و”إلغاء”.
كما ستظهر هذه الخاصية أيضًا داخل المحادثة مع الشخص نفسه. تمكّنك هذه الاختصارات من إرسال رسائل صوتية بسرعة للشخص الذي لم يتمكن من الرد، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل ملاحظة صوتية بالطريقة التقليدية عبر أيقونة المشبك في الدردشة.
ومن المتوقع أن تجعل هذه الطريقة العملية أكثر سهولة وسرعة. وفقًا للتقارير، تتوفر الميزة حاليًا لبعض المختبرين في النسخة التجريبية على أندرويد، لكن لم يتم الإعلان بعد عن موعد إطلاقها للعامة