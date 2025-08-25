أسعار الذهب تهبط من أعلى مستوى لها في أسبوعين بضغط من ارتفاع الدولار

الإثنين 25 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

سجلت أسعار الذهب انخفاضا طفيفا اليوم الاثنين في ظل صعود تدريجي للدولار، فيما عززت توقعات متزايدة بخفض الفائدة، من التراجع الحاد للمعدن النفيس بعد تلميح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض الأسعار.

المعدن الأصفر نزل في المعاملات الفورية 0.30% إلى 3410 دولارات للأونصة، بحلول الساعة 07:00 بتوقيت السعودية بعد أن سجل يوم الجمعة أعلى مستوى له منذ 11 أغسطس، وانخفضت العقود الآجلة أيضا بنفس النسبة، فيما ارتفع مؤشر الدولار 0.20% مقابل العملات المنافسة بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في 4 أسابيع، ما جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين الأجانب.

جيرون باول كان قد أشار يوم الجمعة إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأمريكي الشهر المقبل، وقال إن المخاطر على سوق العمل آخذة في الارتفاع لكنه أشار أيضا إلى أن التضخم لا يزال يشكل تهديدا وأن القرار لم يحسم بعد.

تتوقع الأسواق حاليا خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة النقدية المقرر في 17 سبتمبر مع توقع خفض إجمالي قدره 48 نقطة أساس بحلول نهاية العام، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي)، حيث يتجه الذهب إلى الارتفاع في ظل توقعات بانخفاض أسعار الفائدة، ما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.20% إلى 38.10 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.30% إلى 1357 دولارات، ونزل البلاديوم 0.60% ليسجل 1120 دولار