بمشاركة أمريكية.. دولة عربية تستضيف أكبر مناورات في الشرق الأوسط

أعلن الجيش الأمريكي مشاركته في مناورات "النجم الساطع 2025" مع الجيش المصري في قاعدة محمد نجيب العسكرية غربي مصر.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في منشور على منصة "إكس" أمس الأحد: "ستشارك القوات العسكرية الأمريكية مع القوات المسلحة المصرية، إلى جانب دول أخرى مشاركة، في مناورات النجم الساطع 2025 في قاعدة محمد نجيب العسكرية في مصر، خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 10 سبتمبر 2025".
وأضافت "سنتكوم" في منشورها: "تمثل مناورات النجم الساطع 2025 امتدادا للعلاقة الأمنية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وهي شراكة تاريخية تلعب دورا رائدا في مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن الإقليمي، والجهود الرامية إلى مواجهة انتشار التطرف العنيف".
وجاء ذلك بعد إعلان الجيش المصري يوم السبت، عن انطلاق مناورات النجم الساطع، من أكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط، لعام 2025، في نسختها الـ19.
وقال بيان مصور نشره المتحدث العسكري باسم الجيش المصري العميد غريب عبدالحافظ، إن "التدريب المصري الأمريكي المشترك، في نسخته الـ19 سيتم على أرض مصر، من أكبر التدريبات العسكرية في الشرق الأوسط، وسينعقد خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 10 سبتمبر 2025".
وأضاف بيان المتحدث العسكري على الصفحة الرسمية للقوات المسلحة المصرية على منصة إكس: "يشارك في تدريب النجم الساطع، 43 دولة، منها 13 دولة بصفة مشارك بأكثر من 7900 مقاتل، و30 دولة بصفة مراقب