مقتل وإصابة أكثر من 30 شخصًا في الغارات الإسرائيلية على صنعاء وسط حضور جماهيري كبير: المؤتمر الشعبي يحتفل بـ43 عامًا من النضال تحت شعار معركة الخلاص والبناء خارطة اغتيالات جدية تستهدف القيادات الحوثية واستعداد لضرب مراكز ثقلهم .. عاجل شحنة ضخمة من الكوكايين في أكياس السكر: عدن تكشف خيوط تهريب دولي مرتبط بالحوثيين عدن تشتعل أمنياً: اشتباكات للسيطرة على مبنى الجوازات وخدمات المواطنين معلّقة باصرة: لا دولة بلا سيادة... والمعركة مع الحوثي معركة كل اليمنيين الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة في 19 محافظة يمنية مأرب برس يستعرض سردا تاريخًا لأهم ملامح تأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام وأبرز محطاته التاريخية في ذكرى تأسيسه 43 عاجل.. انفجارات عنيفة تهز صنعاء إثر غارات استهدفت عدة مواقع جنوب وغرب العاصمة (صور) مدير ''مسام'' لنزع الألغام يكشف عن احصائية بعمل الفرق الميدانية منذ انطلاق المشروع
أعلنت وزارة الصحة التابعة لجماعة الحوثيين، اليوم الأحد، مقتل شخصين وإصابة 35 آخرين، جراء الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة صنعاء، بينهم عدد من المصابين بحالة حرجة.
وأوضحت أن معظم الضحايا سقطوا في محيط شركة النفط الواقعة في شارع الستين غربي العاصمة.
وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية عصر اليوم، سلسلة غارات على صنعاء، استهدفت القصر الرئاسي في النهدين ومحطة كهرباء حزيز، إضافة إلى موقع لتخزين الوقود بشارع الستين.