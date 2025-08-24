مقتل وإصابة أكثر من 30 شخصًا في الغارات الإسرائيلية على صنعاء

الأحد 24 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- صنعاء

عدد القراءات 358

أعلنت وزارة الصحة التابعة لجماعة الحوثيين، اليوم الأحد، مقتل شخصين وإصابة 35 آخرين، جراء الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة صنعاء، بينهم عدد من المصابين بحالة حرجة.

وأوضحت أن معظم الضحايا سقطوا في محيط شركة النفط الواقعة في شارع الستين غربي العاصمة.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية عصر اليوم، سلسلة غارات على صنعاء، استهدفت القصر الرئاسي في النهدين ومحطة كهرباء حزيز، إضافة إلى موقع لتخزين الوقود بشارع الستين.