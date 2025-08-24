وسط حضور جماهيري كبير: المؤتمر الشعبي يحتفل بـ43 عامًا من النضال تحت شعار معركة الخلاص والبناء

الأحد 24 أغسطس-آب 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - عبدالله العطار – خاص

عدد القراءات 356

احتفت محافظة مأرب، اليوم، بالذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، في فعالية جماهيرية حاشدة نظمها فرع الحزب بالمحافظة، تحت شعار "الاستعداد لمعركة الخلاص والبناء"، وسط حضور رسمي وشعبي واسع، تقدّمه قيادات في السلطة المحلية، وممثلون عن الأحزاب والتنظيمات السياسية، ووجهاء وأعيان المحافظة، إلى جانب جمع غفير من المواطنين.

وفي كلمة السلطة المحلية، نقل وكيل محافظة مأرب، الدكتور علي الفاطمي، تهاني قيادة المحافظة بهذه المناسبة، مشيدًا بالدور الوطني الذي اضطلع به المؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه، ومساهمته في صياغة الميثاق الوطني وترسيخ قواعد الوحدة والديمقراطية.

وأكد الفاطمي أن المؤتمر الشعبي العام ظل حزبًا جامعًا لكل فئات المجتمع، معبّرًا عن تطلعات الشعب اليمني في مختلف المراحل، مشددًا على أهمية تماسك الأحزاب الوطنية في هذه المرحلة الحرجة لمواجهة التحديات ودفع عجلة التنمية.

وفي كلمة الأحزاب والتنظيمات السياسية، هنّأ رئيس حزب البعث، يحيى القانصي، قيادة المؤتمر وقواعده بهذه الذكرى، مؤكدًا وقوف القوى السياسية صفًا واحدًا في مواجهة التحديات، ودعمها لجهود السلام والاستقرار، مشيدًا بدور المؤتمر كأحد أعمدة العمل السياسي الوطني.

كما أُلقيت كلمة لرئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب، الشيخ عبدالواحد القبلي، ألقاها نيابة عنه عبشل الفتيني، أكد فيها تمسك الحزب بثوابته الوطنية، وفي مقدمتها الدفاع عن الجمهورية والوحدة والديمقراطية، مشيرًا إلى جهود الفرع في إعادة ترتيب الصفوف وتفعيل الأنشطة التنظيمية بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.

وفي كلمة المرأة، عبّرت فندة العماري عن الدور المتنامي للمرأة اليمنية داخل صفوف المؤتمر، مؤكدة أن المرأة كانت شريكًا فاعلًا في مختلف مراحل الحزب، داعية إلى تمكينها سياسيًا ومجتمعيًا، وتعزيز مشاركتها في مراكز القرار.

كما أُلقيت كلمات للجنة التحضيرية من قبل محسن بن جلال، وعضو اللجنة الدائمة عن المحافظات، سنان جرعون، استعرضت نضالات المؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه في 24 أغسطس 1982م على يد الزعيم الراحل علي عبدالله صالح، ومساهمته في الحياة السياسية والتنموية والاجتماعية على مدى أربعة عقود.

وعبّرت الكلمات عن الفخر بتاريخ المؤتمر، مؤكدين أهمية التلاحم الوطني لمواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق الأمن والاستقرار في عموم الوطن.

وتخللت الفعالية فقرات فنية متنوعة، شملت وصلات غنائية وطنية ولوحات فلكلورية تعبّر عن التنوع الثقافي الذي تزخر به مأرب، إلى جانب قصائد شعرية جسدت معاني الانتماء الوطني ومجّدت نضالات المؤتمر الشعبي العام.