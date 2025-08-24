خارطة اغتيالات جدية تستهدف القيادات الحوثية واستعداد لضرب مراكز ثقلهم .. عاجل شحنة ضخمة من الكوكايين في أكياس السكر: عدن تكشف خيوط تهريب دولي مرتبط بالحوثيين عدن تشتعل أمنياً: اشتباكات للسيطرة على مبنى الجوازات وخدمات المواطنين معلّقة باصرة: لا دولة بلا سيادة... والمعركة مع الحوثي معركة كل اليمنيين الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة في 19 محافظة يمنية مأرب برس يستعرض سردا تاريخًا لأهم ملامح تأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام وأبرز محطاته التاريخية في ذكرى تأسيسه 43 عاجل.. انفجارات عنيفة تهز صنعاء إثر غارات استهدفت عدة مواقع جنوب وغرب العاصمة (صور) مدير ''مسام'' لنزع الألغام يكشف عن احصائية بعمل الفرق الميدانية منذ انطلاق المشروع أحمد علي يوجه دعوة لأعضاء وقيادات حزب المؤتمر إعلان البريقة ''منطقة منكوبة'' في عدن
كشف جهاز مكافحة الإرهاب في العاصمة المؤقتة عدن عن ضبط شحنة ضخمة من مادة الكوكايين المخدِّر، تُقدَّر بنحو 600 كيلوغرام، كانت مخفية داخل أكياس سكر وصلت عبر إحدى الحاويات من ميناء برازيلي إلى موانئ عدن، قبل أن تُكتشف في مخزن تابع لأحد التجار المحليين.
وأوضح الجهاز، في بيان رسمي نُشر على صفحته في فيسبوك، أن العملية جرت بالتنسيق مع النيابة الجزائية المتخصصة، عقب تلقي بلاغ استخباراتي مساء الخميس الماضي يفيد بوجود شحنة مشبوهة داخل إحدى الحاويات التجارية.
وتمكنت الفرق الميدانية من العثور على أكياس بلاستيكية محكمة التغليف، معزولة بأوراق كربونية، بهدف التمويه داخل شحنة السكر، حيث جرى تحريز المضبوطات رسميًا بحضور ممثلين عن النيابة، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات العملية والشبكات المتورطة.
ونقل البيان عن قائد الجهاز، اللواء شلال شائع، أن التحقيقات الأولية تشير إلى ارتباط الشحنة بشبكات تهريب دولية على صلة بميليشيات الحوثي وجهات خارجية داعمة لها، مؤكدًا أن تجارة المخدرات باتت تُستخدم كأحد مصادر تمويل الأنشطة الإرهابية في البلاد.
وأضاف أن هذه العملية تُعد الثالثة من نوعها خلال السنوات الأخيرة، بعد ضبط شحنتين مماثلتين قادمتين من البرازيل في أكتوبر 2020 وديسمبر 2021، ما يعكس حجم التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد في ظل تصاعد أنشطة التهريب.
وأشار الجهاز إلى أن ممثلين عن الأمم المتحدة المعتمدين لدى اليمن اطّلعوا على تفاصيل العملية، واستمعوا إلى شرح مفصل حول أساليب التهريب والجهات المتورطة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة.
وتؤكد تقارير أمنية أن مناطق سيطرة الحوثيين تشهد تزايدًا في محاولات تهريب المخدرات، حيث تم ضبط عدة شحنات خلال السنوات الماضية، بعضها مرتبطة بشبكات دولية، ما يضاعف من خطورة هذه التجارة غير المشروعة على الأمن والاستقرار الداخلي.