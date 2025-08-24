شحنة ضخمة من الكوكايين في أكياس السكر: عدن تكشف خيوط تهريب دولي مرتبط بالحوثيين

الأحد 24 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 246

كشف جهاز مكافحة الإرهاب في العاصمة المؤقتة عدن عن ضبط شحنة ضخمة من مادة الكوكايين المخدِّر، تُقدَّر بنحو 600 كيلوغرام، كانت مخفية داخل أكياس سكر وصلت عبر إحدى الحاويات من ميناء برازيلي إلى موانئ عدن، قبل أن تُكتشف في مخزن تابع لأحد التجار المحليين.

وأوضح الجهاز، في بيان رسمي نُشر على صفحته في فيسبوك، أن العملية جرت بالتنسيق مع النيابة الجزائية المتخصصة، عقب تلقي بلاغ استخباراتي مساء الخميس الماضي يفيد بوجود شحنة مشبوهة داخل إحدى الحاويات التجارية.

وتمكنت الفرق الميدانية من العثور على أكياس بلاستيكية محكمة التغليف، معزولة بأوراق كربونية، بهدف التمويه داخل شحنة السكر، حيث جرى تحريز المضبوطات رسميًا بحضور ممثلين عن النيابة، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات العملية والشبكات المتورطة.

ونقل البيان عن قائد الجهاز، اللواء شلال شائع، أن التحقيقات الأولية تشير إلى ارتباط الشحنة بشبكات تهريب دولية على صلة بميليشيات الحوثي وجهات خارجية داعمة لها، مؤكدًا أن تجارة المخدرات باتت تُستخدم كأحد مصادر تمويل الأنشطة الإرهابية في البلاد.

وأضاف أن هذه العملية تُعد الثالثة من نوعها خلال السنوات الأخيرة، بعد ضبط شحنتين مماثلتين قادمتين من البرازيل في أكتوبر 2020 وديسمبر 2021، ما يعكس حجم التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد في ظل تصاعد أنشطة التهريب.

وأشار الجهاز إلى أن ممثلين عن الأمم المتحدة المعتمدين لدى اليمن اطّلعوا على تفاصيل العملية، واستمعوا إلى شرح مفصل حول أساليب التهريب والجهات المتورطة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة.

وتؤكد تقارير أمنية أن مناطق سيطرة الحوثيين تشهد تزايدًا في محاولات تهريب المخدرات، حيث تم ضبط عدة شحنات خلال السنوات الماضية، بعضها مرتبطة بشبكات دولية، ما يضاعف من خطورة هذه التجارة غير المشروعة على الأمن والاستقرار الداخلي.