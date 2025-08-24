عدن تشتعل أمنياً: اشتباكات للسيطرة على مبنى الجوازات وخدمات المواطنين معلّقة

الأحد 24 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

اندلعت اشتباكات محدودة، اليوم، بين تشكيلات عسكرية في مديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، في ظل تصاعد التوتر الأمني حول مبنى الهجرة والجوازات المغلق منذ أكثر من أسبوع، وسط غياب واضح للتنسيق بين الجهات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.

ووفقًا لمصادر إعلامية ومحلية، فإن الاشتباكات نشبت بين قوات عسكرية وقوة الحماية المكلفة بتأمين مبنى الجوازات، على خلفية خلافات متصاعدة بين الحراسة الأمنية وإدارة المصلحة، ما أدى إلى تدخل الشرطة العسكرية التي سيطرت على المبنى بعد مواجهات محدودة.

وأفادت المصادر أن قرار إغلاق المبنى جاء بتوجيه من مدير أمن عدن، نتيجة عدم وضوح تبعية القوة المكلفة بالحماية، الأمر الذي تسبب في توقف الخدمات المقدمة للمواطنين، وأدى إلى تعطيل معاملات مئات المراجعين الذين يقصدون المرفق يوميًا.

وأضافت المصادر أن السلطات دفعت بتعزيزات أمنية جديدة في محاولة لفرض واقع أمني مختلف، بعد رفض القوة السابقة مغادرة الموقع رغم صدور قرارات رسمية بذلك.

ويُعد مبنى الهجرة والجوازات في خور مكسر من أبرز المرافق الخدمية في المدينة، حيث يشهد يوميًا إقبالًا كثيفًا من المواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد جوازات السفر، غير أن استمرار إغلاقه وتفاقم الخلافات الأمنية حوله فاقم من معاناة السكان، وأجبر الكثيرين على تأجيل معاملاتهم الضرورية.