باصرة: لا دولة بلا سيادة... والمعركة مع الحوثي معركة كل اليمنيين

عدد القراءات 268

أكد نائب رئيس مجلس النواب، ورئيس هيئة الشورى المحلية للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة حضرموت، المهندس محسن علي باصرة، أن المعركة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية تمثل معركة وجودية تهدف إلى استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها، مشددًا على أن أي تسوية سياسية لا تفضي إلى استعادة السيادة الوطنية لن تكون ذات جدوى.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، بالمكتب التنفيذي للإصلاح في وادي وصحراء حضرموت، حيث ناقش المجتمعون مستجدات المشهد الوطني والمحلي، ودور الإصلاح في خدمة المجتمع والدفاع عن المشروع الوطني الجامع، وفقًا لما نشره موقع "الإصلاح نت".

وفي كلمته، أشار باصرة إلى أن جذور الأزمة اليمنية تعود إلى انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة، وما ترتب عليه من تداعيات كارثية على المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية، مؤكدًا أن هذه المعركة ليست معركة حزب أو تيار، بل هي معركة كل اليمنيين.

وأضاف: "علينا أن نكون قريبين من المواطن، نستشعر همومه ونسعى لتخفيف معاناته، فاستعادة الدولة لا تنفصل عن تطبيع الحياة وتحسين الظروف المعيشية للناس".

ودعا باصرة إلى تعزيز التواصل مع مختلف المكونات السياسية والاجتماعية في حضرموت واليمن عمومًا، معتبرًا أن الانفتاح والحوار يمثلان السبيل الأمثل لبناء شراكة وطنية حقيقية تعيد لليمنيين دولتهم، وتحمي حضرموت من المشاريع التي تستهدف هويتها ومصالحها.

من جانبه، رحب أمين المكتب التنفيذي للإصلاح بوادي وصحراء حضرموت، منير أحمد بامحيمود، بزيارة المهندس باصرة، معتبرًا أنها تعكس اهتمام القيادة بملفات حضرموت، ودعمها لتعزيز الدور الوطني للإصلاح في المنطقة.

واستمع باصرة خلال اللقاء إلى تقرير موجز حول أنشطة المكتب وخططه المستقبلية، مشيدًا بجهود الإصلاح في خدمة المجتمع، وحماية النسيج الاجتماعي، وتعزيز التماسك الوطني في حضرموت.