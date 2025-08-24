الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة في 19 محافظة يمنية

الأحد 24 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

حذّر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، اليوم الأحد، من استمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد على عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات المقبلة.

وأفاد المركز أن الأمطار المتوقعة ستغطي أجزاء من محافظات: البيضاء، أبين، الضالع، لحج، تعز، إب، ريمة، الحديدة، ذمار، المحويت، صنعاء، حجة، عمران وصعدة، إضافة إلى هضاب وصحاري محافظات الجوف، مأرب، شبوة، حضرموت والمهرة، إلى جانب السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المجاورة لها.

ودعا المركز المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التواجد في ممرات السيول أو محاولة عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، والتنبه للعواصف الرعدية والرياح الهابطة وتساقط البرد، إضافة إلى احتمالية انهيار المباني والحصون الطينية والانزلاقات الصخرية على الطرقات الجبلية.

كما نبّه المركز إلى احتمالية تدني مستوى الرؤية الأفقية نتيجة كثافة السحب المنخفضة والضباب وهطول الأمطار، خصوصًا في المنحدرات والطرق الجبلية، مؤكداً ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة أثناء التنقل.